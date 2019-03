Praha - Údajné ovlivňování mýtného tendru navrhne první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek sám jako mimořádný bod jednání Sněmovny. Chce vysvětlit svoji roli v kauze, uvedla Česká televize (ČT). Faltýnek televizi sdělil, že je připraven tento bod navrhnout v úterý grémiu Poslanecké sněmovny. Počítá s tím, že vystoupí a bude připraven odpovědět na dotazy poslanců a vysvětlit svoji roli v případu. O žádném ovlivňování podle něho nemůže být ani řeč.

Opoziční ODS o víkendu ohlásila, že chce v úterý na program schůze zařadit jako mimořádný bod současné dění kolem mýtného tendru. Podle předsedy ODS Petra Fialy jsou zveřejněné informace velmi vážné. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nevidí důvod k tomu, aby se podezřeními kolem Faltýnka zabývala Sněmovna. Ministr vnitra mimo jiné poukázal na to, že místopředseda ANO je nyní v pozici svědka.

Policie kvůli ovlivňování zakázek ve čtvrtek zasahovala na několika místech v Česku, mimo jiné na antimonopolním úřadu, v sídle firmy Kapsch a ve Faltýnkově bytě v Praze. Nikoho neobvinila. Server Novinky.cz napsal, že policie podezřívá předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje a ředitele české pobočky Kapsch Karla Feixe z korupce. V této souvislosti se mluvilo o Faltýnkovi, který s oběma jednal.

Faltýnek uvedl, že s představiteli firmy i s ÚOHS jednal o mýtném systému z pověření koaliční rady pro dopravu. Uvedl, že jeho cílem bylo vypsání tendru, aby Česko nemuselo řešit co dál s mýtem. Jednání vedl v minulém volebním období jako člen dopravní koaliční rady. Schůzky považuje za legitimní, podle něj se díky činnosti skupiny ušetřilo 1,5 miliardy korun.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) dnes novinářům řekl, že jednání Faltýnka s účastníky soutěže v mýtném tendru bylo krajně nestandardní. Podle něj Faltýnek ani nikdo jiný do dopravní politiky ministerstva nezasahoval. Současná kauza kolem Kapsche pak podle něj vysvětluje chování firmy loni na jaře, kdy cítil z její strany tlak, aby nepokračoval ve své funkci. Ťok dnes uvedl, že Faltýnka k jakémukoliv jednání s Kapschem nebo ÚOHS o mýtném tendru nevyzval a nebylo to ani úlohou dopravní koaliční rady. Zasahování Faltýnka do mýtného tendru v rozhovoru pro dnešní Mladou frontu a Lidové noviny zkritizoval i premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj není vhodné, aby suploval roli ministra dopravy. O jednání Faltýnka s Kapschem nejspíš bude v úterý jednat poslanecký klub ANO.

Schůze dolní komory bude pokračovat od úterních odpoledne. Poslanci budou znovu hlasovat o zdanění státních náhrad, které dostávají církve za majetek nevydaný v restitucích, mohli by také rozhodnout o vydání poslance SPD Miloslava Roznera k trestnímu stíhání.

Odvolávat Rafaje by podle Kněžínka bylo neodůvodněné

K odvolání předsedy antimonopolního úřadu Rafaje není důvod, řekl po dnešním zasedání vlády novinářům ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Vláda podle něj dodržuje presumpci neviny. Navíc je možné předsedu úřadu odvolat podle zákona pouze v případě, že úřad nevykonával půl roku, nebo narušil jeho důvěryhodnost. K tomu by podle Kěžínka ale bylo třeba pravomocné rozhodnutí soudu.

Kněžínek také konstatoval, že vláda šéfa ÚOHS pouze navrhuje, jmenuje ho prezident. Miloš Zeman řekl ČTK, že důvodem pro odchod Rafaje by měl být až pravomocný soudní rozsudek.

Rafaj věří, že policie prokáže zákonnost správních řízení ÚOHS

Předseda ÚOHS Rafaj věří, že vyšetřování policie po nedávné razii prokáže, že všechna správní řízení vedená úřadem byla zákonná, a nikdo je neovlivňoval. V tiskovém prohlášení to dnes uvedl mluvčí úřadu Martin Švanda.

Kapsch nevyhrál v tendru na další provoz mýtného a věcí se zabýval právě antimonopolní úřad. Policisté na úřadu zasahovali kvůli údajnému ovlivňování přezkumu veřejné zakázky na systém elektronického mýta.

"Podle vyjádření orgánů činných v trestním řízení se na úřadě jednalo o zásah dokumentační povahy. Nikomu z vedení úřadu ani ze zaměstnanců nebylo sděleno obvinění," uvedl Švanda.

Švanda zdůraznil, že zaměstnanci ÚOHS jsou vázáni mlčenlivostí ohledně vyšetřování, a proto se úřad nemůže k průběhu vyjadřovat. "Předseda úřadu Petr Rafaj považuje za standardní, že se v rámci své funkce setkává se všemi zainteresovanými stranami, a to zadavateli, dodavateli, odborníky a dalšími včetně zákonodárců a členů vlády a naslouchá jejich stanoviskům. Tato skutečnost nicméně neznamená, že by takto zprostředkovaná stanoviska měla jakýkoliv vliv na vedená správní řízení," doplnil mluvčí.

Dodal, že rozhodování úřadu je dvoustupňové. "Podílí se na něm vždy celá řada zaměstnanců, proto je vyloučeno, že by mohlo dojít k jeho ovlivňování. Proti pravomocnému rozhodnutí předsedy je nadto možnost podat žalobu ke správnímu soudu," dodal mluvčí.

Kapsch provozuje mýtný systém v Česku od roku 2007, v tendru na nového provozovatele mýta po roce 2019 zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll. Kapsch výsledky tendru napadl, ÚOHS nejdříve loni v květnu výběr vítěze tendru zrušil, v záři ale platnost smlouvy potvrdil. Kapsch se obrátil na soud. Faltýnek uvedl, že s představiteli firmy i s ÚOHS jednal o mýtném systému z pověření koaliční rady pro dopravu. Uvedl, že jeho cílem bylo vypsání tendru, aby Česká republika nemusela řešit, co dál s mýtem.

Pětice protikorupčních organizací dnes vyzvala vládu, aby zvážila, zda prezidentovi nenavrhne Rafajovo odvolání z funkce. Tvrdí, že je ohrožena důvěryhodnost vedení úřadu.