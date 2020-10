Faltýnek rezignoval na funkci prvního místopředsedy ANO

Praha - Jaroslav Faltýnek rezignoval kvůli jednání s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (za ANO) v restauraci, která měla být zavřená, na funkci prvního místopředsedy hnutí ANO. Rezignaci předal premiérovi a předsedovi hnutí Andreji Babišovi. Novinářům při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že rezignaci považuje za symbol uznání své chyby. Nového statutárního zástupce předsedy hnutí vybere sněm na přelomu ledna a února, doplnil.

"Tento můj krok je určitým symbolem, kdy uznávám své pochybení, i když přesně nevím, co jsem udělal. To by měla říct hygiena, zda jsem porušil pravidla, která platila ve středu večer," uvedl Faltýnek po jednání s Babišem.

S předsedou vlády se bavili i o Faltýnkově pozici předsedy klubu poslanců. "Informoval jsem pana premiéra, že já sám požádám poslanecký klub, zda mám jejich důvěru do voleb, či nikoli," uvedl. Předpokládá, že to s poslanci projedná do dvou týdnů. Zatím vnímá spíše jejich podporu. Svůj krok vysvětlil vyvozením politické odpovědnosti za to, že Prymulu k jednání vyzval.