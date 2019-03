Praha - První místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek připustil v dnešním tiskovém prohlášení, že jednal se zástupci společnosti Kapsch a scházel se i se zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Uvedl, že jeho cílem bylo vypsání tendru, aby Česká republika nemusela řešit co dál s mýtem. Se zástupci Kapsche se scházel i poslanec a dřívější náměstek ministra dopravy Milan Feranec (ANO). Novinářům řekl, že jej policie kontaktovala a prohlédla jeho mobil.

Faltýnek zdůraznil, že v minulém volebním období byl v dopravní koaliční radě, která se zabývala otázkou výběru mýtného. "Z tohoto důvodu je tedy zřejmé, že jsme se setkávali se všemi relevantními subjekty, ale i experty na otázku výběru poplatků za přepravu v rámci české dálniční sítě," uvedl. Tyto schůzky považuje za legitimní. Podle něj se díky činnosti skupiny ušetřilo 1,5 miliardy korun. Současně zpochybnil, zda by byl v případě výhry třetího subjektu v tendru Kapsch dostatečně součinný při předání systému. "Tato obava trvá i v současnosti," napsal Faltýnek.

"Naším cílem bylo to, aby tendr vůbec proběhl a Česká republika nemusela složitě řešit, že systém na výběr mýta přestane být funkční a Česká republika bude přicházet o finanční prostředky, které z mýta plynuly, ročně jde o deset miliard korun," napsal Faltýnek.

V dopravní koaliční radě byl Faltýnek například s poslanci Janem Birkem (ČSSD), Janem Volným (ANO) a Ferancem. Řešili rozsah zpoplatnění, ale i další otázky týkající se právě mýta. "Díky činnosti i této koaliční skupiny jsme v přechodném období, mezi výběrem nového provozovatele mýtného systému, ušetřili našemu státu a českým občanům 1,5 miliardy korun," poznamenal šéf poslanců hnutí ANO.

Také Feranec potvrdil schůzky s Kapschem. "Já jsem se scházel se všemi, kteří to nějakým způsobem řešili a kdo měli zájem se sejít. Pochopitelně vyplývalo to z mé pracovní náplně," řekl novinářům po jednání Sněmovny. Naopak Birke novinářům řekl, že se sám nescházel ani s představiteli antimonopolního úřadu, ani se zástupci Kapsche. Se společností se zúčastnil jen jednoho oficiálního jednání. Policie jej nekontaktovala. "S touhle kauzou nemám vůbec nic společného. Dost by mě to překvapilo," poznamenal.

Kapsch provozuje mýtný systém v Česku od roku 2007. V tendru na nového provozovatele mýta po roce 2019 ale vyhrálo konsorcium CzechToll/SkyToll s nabídkou 10,75 miliardy korun za deset let provozu. Nový mýtný systém se satelitní technologií by měl být na dálnicích spuštěn letos 1. prosince, na silnicích první třídy od ledna 2020. Kapsch výsledky tendru napadl, a ÚOHS pak nejprve loni v květnu výběr vítěze tendru zrušil. V září ale své předchozí rozhodnutí přehodnotil a platnost smlouvy potvrdil. Kapsch následně neuspěl ani s rozkladem proti rozhodnutí ÚOHS. Rakouská firma se proto v únoru obrátila na soud.