Brno - Brněnský politik a syn místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka Jiří získal podle serveru iDNES.cz levně dům od podnikatele Ivana Trunečky, kterého zadržela minulý týden policie v souvislosti s razií na radnici městské části Brno-střed. Firmy podnikatele pak podle serveru dostaly stamilionové zakázky od tepláren, kde Jiří Faltýnek působil nejprve v představenstvu a poté v dozorčí radě. Faltýnek mladší odmítá, že by ovlivňoval jakoukoli zakázku.

"Ono to ani nejde. Vylučuju nějaké ovlivňování. Kdybych to dělal, nekupuju si to na hypotéku," řekl ČTK Jiří Faltýnek.

Podle serveru Faltýnek mladší koupil dům za necelé dva miliony a za pozemek zaplatil přes tři miliony. "Za dům a pozemek jsem zaplatil přes pět milionů. Je to za cenu obvyklou a je to financované hypotékou, mám k tomu veškeré smlouvy. Není to ani vila, ale rodinný dům, kde bydlíme. Dům byl rozestavěný, byla to hrubá stavba," uvedl Jiří Faltýnek.

Policie zasahovala na radnici Brna-středu od čtvrtka do soboty. Zajímala se hlavně o zakázky investičního odboru. Zadržela devět lidí a viní je z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Pět lidí je ve vazbě, například radní Brna-středu Jiří Švachula nebo vedoucí odboru investic radnice Petr Liškutin (oba ANO), který je také místostarostou městské části Brno-Ivanovice. Čtyři lidé jsou stíhaní na svobodě, jedním z nich je podle Mladé fronty Dnes právě Trunečka, od něhož Faltýnek dům získal.

Kromě toho policie zasahovala i na antimonopolním úřadu nebo v sídle firmy Kapsch, která provozuje mýtný systém, ale už nebyla úspěšná v tendru na jeho další provoz. V souvislosti s raziemi policie se skloňovalo také jméno místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka, který připustil, že ohledně mýtného systému jednal se zástupci Kapsche i předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem.