Faltejsek po operaci páteře nebude útočit na šestý triumf z Velké pardubické

Pardubice - Druhý nejúspěšnější žokej Velké pardubické Jan Faltejsek je po operaci páteře a přijde o slavný překážkový dostih. Právě v kvalifikaci na Velkou pardubickou, z níž má pět triumfů, si před necelými třemi týdny při pádu poranil obratel.

"Obratel byl prasklý a posunutý, pro mě je po sezoně," řekl Faltejsek pro deník Sport a web iSport.cz. Devětatřicetiletý zkušený žokej bude za posledních osmnáct let chybět na Velké pardubické počtvrté. Vítězství slavil v sedle Orphee des Blins v letech 2012, 2013 a 2014, jednou s Charme Lookem (2016) a Tziganem du Berlais (2018).

Pouze legendární Josef Váňa dominoval víckrát, a to osmkrát. Pro 132. ročník Faltejsek ještě napevno s nikým dohodnutý nebyl, ale o nabídku by nejspíš nouzi neměl. Při poslední kvalifikaci s Night Moonem spadli na Popkovickém skoku.

"Když to hoši najedou šikmo, tak tam pak místo nezůstane. Šel jsem přímo do plných, skákal do zdi. A přistál jsem na hlavě. Nemůžu se hýbat, bolí mě záda," popsal zkušený žokej. Velká pardubická se bez něj uskuteční v neděli 9. října.