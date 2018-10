Pardubice - Žokej Jan Faltejsek prosvištěl cílem a ještě v sedle ukazoval fanouškům pět prstů. Popáté vyhrál slavnou Velkou pardubickou steeplechase a už jen tři triumfy mu zbývají k vyrovnání rekordu Josefa Váni.

K zápisu legendárního žokeje Váni se ale současný král Velké pardubické neupíná. "Nepřemýšlím nad tím a nechci. Když se to povede, budu rád, ale nemám ho chuť honit. Když to přijde, přijde to, a když ne, svět se nezboří," řekl Faltejsek.

Pětatřicetiletý Faltejsek dovedl k výhře sedmiletého hnědáka Tzigane Du Berlais, s kterým předvedl velký finiš. Navázal tak na triumfy s Orphee des Blins v letech 2012 až 2014 a předloni s Charme Lookem. K tomu dojel v roce 2015 třetí.

"Vůbec ne, vůbec ne, vůbec ne. Mám jen skvělé koně a štěstí," bránil se Faltejsek názoru, že je strojem na pardubická vítězství, a dodal: "Už jsem to tady poznal, mám další zkušenosti z Anglie, Francie, Itálie a nabaluje se to. To přispívá, ale měl jsem štěstí na Orphee, pak Charme Looka, teď Cikána. Mám štěstí na koně."

Před dostihem věděl, že pojede na jednom z nejlepších koní ve startovním poli. Od startu se držel uprostřed pole, ale na Taxisův příkop najednou najížděl uprostřed první řady. "Nepo.... se z toho a lupnul ho jak malinu," pochválil koně.

Po zbytek dostihu se znovu podle plánu schoval. Důvodem také bylo, že Tzigane Du Berlais na skocích zpomaluje. "Skočí poctivě, což je dobrý, ale je línější a musí se drtit v podstatě celý dostih, aby se udržel v kontaktu. Kdyby se na něj jen trochu člověk vykašlal, tak zacouvám a už se nikam nedostanu," řekl Faltejsek.

Do cílové rovinky nabíhalo s šancemi na výhru šest koní a nejlepší finiš předvedl "Cikán o berlích", jak koni přezdívá majitel Jiří Charvát. "Vím o něm, že dokáže seběhnout skvělou rovinku. A co předvedl na posledních 200 metrech, málokterý má takové zrychlení. Za poslední překážkou jsem uvěřil, že to dáme."

Přitom nechybělo mnoho a stejně jako loni mohl Faltejsek na startu Pardubické chybět. Před rokem nestartoval kvůli problémům se zády, letos hned v prvním dostihu spadl z koně Caline de Juilley. "Nebylo mi dobře. Dostal jsem koňara, dostal jsem do hlavy, ale to je prostě život překážkového žokeje a on se z toho musí zvetit. Nic se nedá dělat. Občas musíte něco skousnout a jede se dál," konstatoval.

Startoval už ve druhém dostihu a před vrcholem dne vyhrál s Lombarginim Cenu společnosti Nutrin. Do sedla se vyhoupl ještě v šestém dostihu. "Je to zaměstnání. Vy tady sbíráte fotky a píšete do novin, já chodím na palouk," uvedl.

Vitrínu na trofeje Faltejsek doma nemá a i letošní cenu dá mamince. "Má je někde uložené, já žiju stále s ruksakem na zádech," usmál se a věřil, že Tzigane Du Berlais neřekl v Pardubicích poslední slovo. "Je to mladý kůň, má kam růst a kam jít. Ještě může ukázat spoustu věcí."

Ve stejném duchu mluvil i majitel Charvát. "Je to kůň pošetřený a je na začátku krosové kariéry. Možná bychom si zkusili Cheltenham a šetřili bychom si ho, aby tady mohl vyhrávat několik let," uvažoval šéf českého Jockey Clubu.