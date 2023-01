Faksa ukončil v NHL gólový půst, Hertl, Pastrňák, Krejčí a Zacha brali asistenci

New York - Radek Faksa zvyšoval v NHL vedení Dallasu v San Jose ve 27. minutě už na 3:0, ale domácí hokejisté i díky asistenci Tomáše Hertla zápas otočili a vyhráli 5:3. Faksa skóroval poprvé od 23. listopadu, v následujících 25 zápasech si připsal dvě přihrávky. David Pastrňák, David Krejčí a Pavel Zacha přispěli shodně asistencí k výhře Bostonu 4:1 na ledě New York Islanders.

Faksa ukončil gólový půst se štěstím. Český útočník nejdříve přihrál před branku, ale domácí mu ji zblokovali a jeho druhý pokus si do vlastní sítě srazil Timo Meier. San Jose ale ještě v prostřední třetině vyrovnalo a u Meierovy branky na 3:3 si připsal druhou asistenci Hertl. Obrat dokonal v 51. minutě Erik Karlsson, který nasbíral čtyři body (1+3), a trefou do prázdné branky pojistil výhru Logan Couture.

"Když vedete 3:0, už byste měli vyhrát. Je to o nás. Nepotřebovali jsme dát další gól, ale měli jsme hrát tak, abychom žádný nedostali," povzdechl si trenér Dallasu Pete DeBoer. "Ani nevím, zda byl nějaký zlomový moment. Trápili jsme se trochu v přesilových hrách a oni byli efektivnější," doplnil Colin Miller.

Hlavní strůjce obratu Karlsson překonal hranici 60 bodů ve 46. utkání, rychleji to stihl od sezony 1988/89 mezi obránci jen Paul Coffey. V produktivitě této sezony je švédský zadák jen o bod za Pastrňákem, kterému patří třetí místo.

Islanders vedli 1:0 do 28. minuty, v níž vyrovnal Charlie McAvoy. O chvíli později se Boston radoval po české akci: Pastrňák našel mezi kruhy Zachu a jeho střelu doráželi před brankou clonící Krejčí a Derek Forbort, jemuž byl gól připsán. Na začátku třetí třetiny Pastrňák v přesilové hře naznačil střelu a křížným pasem uvolnil Brada Marchanda, jenž do odkryté branky zvýšil na 3:1. Po další povedené souhře zpečetil výhru Trent Frederic.

Boston vyhrál 24 z 25 zápasů v sezoně, pokud vedl po dvou třetinách. Jen jedno utkání nedotáhl a prohrál po nájezdech. "Máme zkušený tým. Starší hráči vědí, jak v takových situacích hrát," vysvětlil Marchand. Krejčí asistencí vyrovnal v historické produktivitě českých hráčů na pátém místě Václava Prospala. Oba mají na kontě 765 bodů. Více jich získali jen Milan Hejduk (805), Jakub Voráček (806), Patrik Eliáš (1025) a Jaromír Jágr (1921).

Steven Stamkos řídil hattrickem výhru Tampy Bay 5:2 ve Vancouveru a stal se 47. hráčem v historii NHL, který překonal hranici 500 vstřelených branek. Kapitán Lightning dosáhl této mety v jednom klubu, což se před ním povedlo jen 22 hokejistům. Hosté rozhodli o výhře už v úvodní třetině čtyřmi góly.

"Je to něco mimořádného," rozplýval se Stamkos. "Jde sice o individuální statistiku, ale hraju za klub už 14 let a spousta spoluhráčů mi pomohla, abych se dostal na takové číslo. Jsem jim za to vděčný. I za jejich reakci. Z gólu byli na ledě stejně nadšení jako já, to dělá celý moment ještě úžasnějším."

Stamkos vstřelil 500. gól už v páté minutě, kterým otevřel skóre. "V posledních zápasech jsem zahodil několik šancí, tak bylo příjemné, že jsem se prosadil už na začátku. Vím, že mě spoluhráči hledali v situacích, kdy by za jiných okolností už stříleli. I proto jsem rád, že už je to za námi," řekl dvaatřicetiletý Stamkos.

V Calgary, které doma podlehlo Coloradu 1:4, nedošlo k českému brankářskému souboji. Domácí Daniel Vladař i na druhé straně Pavel Francouz zůstali na střídačce. Obhájce Stanleyova poháru položil základ úspěchu v rozmezí 7. až 13. minuty, během nichž dal první tři góly. Hlavními strůjci výhry byli Mikko Rantanen (2+1) a Artturi Lehkonen (2+0). Alexandar Georgijev přišel o nulu ve 43. minutě.

Ve středečním programu NHL zazářil čtyřmi body Brady Tkachuk. V základní hrací době asistoval u tří branek a v prodloužení rozhodl o výhře Ottawy 5:4 nad Pittsburghem. V sestavě poražených chyběl Jan Rutta, kvůli zranění v horní části těla s týmem na zápas ani neodcestoval.

Statistika středečních zápasů NHL:

Ottawa - Pittsburgh 5:4 v prodl. (2:2, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 8. DeBrincat, 10. Stützle, 30. Batherson, 51. Pinto, 61. B. Tkachuk - 7. Zucker, 16. Malkin, 24. Friedman, 53. Rakell. Střely na branku: 40:19. Diváci: 17.106. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk (Ottawa), 2. Crosby (Pittsburgh), 3. Batherson (Ottawa).

NY Islanders - Boston 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Branky: 16. Parise - 28. McAvoy, 32. Forbort (Krejčí, Zacha), 46. Marchand (Pastrňák), 56. Frederic. Střely na branku: 26:24. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. McAvoy, 2. Forbort, 3. Marchand (všichni Boston).

Calgary - Colorado 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)

Branky: 43. Toffoli - 7. a 60. Rantanen, 12. a 13. Lehkonen. Střely na branku: 35:30. Diváci: 17.768. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. Lehkonen, 3. Georgijev (všichni Colorado).

Vancouver - Tampa Bay 2:5 (0:4, 0:0, 2:1)

Branky: 47. Kuzmenko, 50. Q. Hughes - 5., 15. a 59. Stamkos, 9. Kučerov, 14. Point. Střely na branku: 39:25. Diváci: 18.792. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos (Tampa Bay), 2. Kuzmenko (Vancouver), 3. Elliott (Tampa Bay).

San Jose - Dallas 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)

Branky: 30. Lorentz, 32. Bonino, 36. Meier (Hertl), 51. E. Karlsson, 60. Couture - 7. Dellandrea, 24. Robertson, 27. Faksa. Střely na branku: 28:36. Diváci: 12.315. Hvězdy zápasu: 1. E. Karlsson, 2. Bonino (oba San Jose), 3. Heiskanen (Dallas).

