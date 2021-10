Faksa si připsal dvě asistence, ale neodvrátil prohru Dallasu v Ottawě

Utkání NHL Ottawa - Dallas. Hokejista Dallas Stars Radek Faksa naráží do svého brankáře Antona Chudobina.

Utkání NHL Ottawa - Dallas. Hokejista Dallas Stars Radek Faksa naráží do svého brankáře Antona Chudobina. ČTK/AP/Sean Kilpatrick

Ottawa - Hokejistům Dallasu nestačily v jediném utkání nedělního programu NHL dvě přihrávky Radka Faksy a prohráli na ledě Ottawy 2:3. Český útočník má na kontě po třech zápasech nové sezony tři body (1+2). Hlavními strůjci úspěchu domácích byli autor dvou gólů Chris Tierney a Connor Brown, který asistoval u všech tří tref.

Obě mužstva měla před zápasem shodně jednu výhru i prohru a lépe do něj vstoupil Dallas, který se ujal v páté minutě vedení. Alexander Radulov našel přihrávkou zpoza branky Michaela Raffla, který zblízka otevřel skóre. Už za padesát sekund ale vyrovnal bekhendem Nick Paul a v prostřední části se dvakrát prosadil v přesilových hrách Tierney.

"Měl jsem při obou gólech štěstí, ale chodil jsem, jak se má, do branky a odrazy si mě našly," uvedl Tierney, od jehož hrudi padl gól na 2:1. "Oslabení jsme měli dodnes velmi dobrá. Jejich první gól v přesilové hře byl náhodný, puk se odrazil od brusle, od těla a prošel do branky. S tím se nedá nic dělat. Další gól (na 3:1) se mi ale vůbec nelíbil. Obránci jsou zodpovědní za to, aby taková přihrávka (na hranici brankoviště) neprošla," řekl trenér Dallasu Rick Bowness.

Dallas ve třetí třetině soupeře zatlačil, přestřílel jej v této pasáži 13:5 a odměnou mu byl v 55. minutě kontaktní gól. Faksa dostal puk na pravou stranu do jízdy, obkroužil branku a chtěl zasunout kotouč u bližší tyčky. Gólman Filip Gustavsson se nenechal zaskočit a zasáhl betonem, z dorážky ale snížil Joe Pavelski.

"Každou třetinu jsme se zlepšovali a zasloužili jsme si, abychom bodovali. Ale potřebujeme, aby se nám rozjeli někteří hráči, kteří by měli tým táhnout," uvedl kouč Dallasu. Zatímco Faksa je nejproduktivnějším hráčem týmu, elitní řada Benn-Seguin-Radulov nasbírala ve třech zápasech jen dva body za asistence. "Je to frustrující, nejlepší hráči musí být nejlepšími hráči. Bojujeme, ale jsme placeni za produktivitu a ta nám chybí," nevymlouval se Seguin.

Trenér Ottawy D.J. Smith si oddechl, že se neopakuje loňský rozjezd týmu, který si připsal druhé vítězství v sezoně až v jedenáctém utkání. "Stále je mou noční můrou, jak dlouho nám to tehdy trvalo," přiznal kouč. "To, že máme dvě výhry ze tří utkání, je skvělé a kluci zaslouží uznání, jak proti Dallasu zahráli. Zatlačili nás, ale udělali jsme spoustu chytrých rozhodnutí a podržel nás gólman."

Výsledek NHL

Ottawa - Dallas 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Branky: 30. a 39. Tierney, 6. Paul - 5. Raffl (Faksa), 55. Pavelski (Faksa). Střely na branku: 27:34. Diváci: 8067. Hvězdy zápasu: 1. Tierney, 2. C. Brown, 3. Gustavsson (všichni Ottawa).