Faksa překonal Francouze a pomohl Dallasu k výhře

Edmonton/Toronto - Český hokejový útočník Radek Faksa překonal ve druhém utkání semifinále Západní konference NHL Pavla Francouze v brance Colorada a pomohl Dallasu k výhře 5:2. Centr Stars vstřelil svůj druhý gól v letošním play off a bodoval potřetí za sebou, jeho tým se ujal vedení 2:0 na zápasy. New York Islanders porazili v prvním utkání semifinálové série Východní konference Philadelphii 4:0.

V brance Colorada při zranění Philippa Grubauera nastoupil Francouz a Avalanche s novým mužem v brankovišti začali výborně. V 7. minutě otevřel přesilovkovým gólem skóre Nathan MacKinnon a těsně před půlkou zápasu se opět v početní výhodě prosadil Mikko Rantanen a zvýšil.

Dallas ovšem dvěma góly ztrátu rychle smazal a do konce druhé třetiny skóre otočil na 4:2. Colorado si ve třetí části nevypracovalo žádnou gólovou příležitost, naopak Dallas si v závěru pojisti výhru gólem do odkryté branky. Francouz nastoupil do třetího utkání play off NHL v kariéře a ani napotřetí neuspěl.

Hlavní zásluhu na výhře Ostrovanů měl výborně chytající brankář Semjon Varlamov, který kryl všech 29 střel soupeře a podruhé za sebou ve vyřazovací části udržel čisté konto.

Hráči Islanders rozhodli o výsledku utkání ve třetí třetině, kdy třemi brankami zlomili odpor Philadelphie. Jakub Voráček, jediný Čech v utkání, si připsal jeden střelecký pokus.

Východní konference (Toronto) - 1. zápas:

Philadelphia - New York Islanders 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Branky: 7. A. Greene, 43. Pageau, 49. Lee, 53. D. Toews. Střely na branku: 29:29. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Varlamov, 2. Pageau, 3. A. Greene (všichni NY Islanders).

Západní konference (Edmonton) - 2. zápas:

Colorado - Dallas 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

Branky: 7. MacKinnon, 29. Rantanen - 30. Pavelski, 31. Faksa, 36. Radulov, 40. Lindell, 60. Oleksiak. Střely na branku: 41:27. Pavel Francouz odchytal za Colorado 57 minut a 52 sekund, inkasoval čtyři branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 84,62 procent. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Chudobin, 2. Radulov (oba Dallas), 3. MacKinnon (Colorado). Stav série 0:2.