Faksa dal v NHL dva z deseti gólů Dallasu, skórovali i Pastrňák, Vrána a Hertl

New York - Radek Faksa přispěl v NHL dvěma góly ke kanonádě hokejistů Dallasu, kteří zvítězili v Buffalu 10:4. Nejproduktivnější Čech v soutěži David Pastrňák zaznamenal branku a přihrávku, ale Boston podlehl doma Edmontonu 2:3. Jakub Vrána skóroval poprvé od výměny z Detroitu a vítěznou trefou pomohl St. Louis k výhře 4:2 nad San Jose. Za poražené dal jednu branku Tomáš Hertl. Martin Nečas připravil jediný gól Caroliny, která zdolala Philadelphii 1:0.

Fotogalerie

Dallas vedl na začátku 50. minuty 5:3, zápas ale místo dramatické koncovky skončil pro Buffalo potupnou desítkou. Faksa byl jediným dvoubrankovým střelcem a obě jeho trefy, kterými hosté odskočili z 6:3 na 8:3, od sebe dělilo 117 sekund. Český útočník při první gólové akci zakončil souhru s Maxem Domim do odkryté branky, při druhé se prosadil ze sólového úniku.

"Hráli jsme dobře z obrany, dobře jsme napadali a vytvářeli si tím hodně šancí. Byli jsme taky silnější před brankou, kde měli problémy, a využili jsme toho," uvedl Faksa, který v zápase vystřelil šestkrát a zaokrouhlil počet branek v sezoně na deset. "Měl jsem šance už před prvním gólem, ale neproměnil jsem je. Když jsem pak skóroval, cítil jsem se lépe, sebevědoměji a to mi může pomoct do dalších zápasů. Jsem za to šťastný," doplnil.

Dallas vstřelil alespoň deset gólů podeváté v klubové historii a poprvé od února 2009. Z jeho sestavy vyšli v Buffalu naprázdno jen Tyler Seguin, který se ale v utkání zranil, a Esa Lindell, zatímco nejproduktivnější byli Jamie Benn (1+2), Mason Marchment (1+2) a Jason Robertson (0+3).

"Máme čtyři opravdu dobré řady a to je důležité zejména směrem k play off. Když se podíváme na vítěze Stanleyova poháru, všichni mají skvělé čtyři formace," doplnil Faksa. Dallas je v Západní konferenci třetí o bod za vedoucím Vegas, které se udrželo v čele výhrou 4:3 v prodloužení na ledě Tampy Bay.

Boston vedl po úvodní třetině 2:0. Po Pastrňákově přihrávce otevřel Brad Marchand ve čtvrté minutě z přečíslení skóre, druhý gól padl sekundu před první sirénou po české akci. David Krejčí vystihl rozehrávku brankáře a z rohu kluziště poslal puk Pastrňákovi, který se prosadil z pravého kruhu střelou bez přípravy. I Krejčí se původně radoval ve 14. minutě z gólu, ale po trenérské výzvě kvůli ofsajdu neplatil.

Boston ubránil v zápase nejproduktivnějšího hráče soutěže Connora McDavida, přesto přišel o sérii deseti výher. Výsledek otočili Evan Bouchard, Ryan McLeod a Darnell Nurse, který rozhodl v čase 55:11.

"Uvědomil jsem si, že jsou neskutečně silní v útočném pásmu. Jezdí s pukem, snaží se vás utahat a pro bránící hráče je vyčerpávající s nimi dokola bruslit," všiml si Pastrňák, který 45. gólem v sezoně snížil v přímém souboji o nejlepšího střelce soutěže ztrátu na vedoucího McDavida na devět branek. I trenér Bostonu Jim Montgomery přiznal, že Edmonton byl lepší a vyhrál zaslouženě.

Hertl vyrovnal ve 35. minutě střelou z mezikruží pod horní tyč na 2:2. Pražský rodák skóroval ve třetím z posledních čtyř zápasů. "Vždy je příjemné, když dáte gól, a jsem rád, že jsem konečně začal dávat branky. Taky ale chci, abychom vyhrávali," řekl Hertl.

Na začátku třetí třetiny vrátil St. Louis vedení Vrána. Český útočník byl důsledný, našel si puk u levé tyčky a zpoza brankové čáry jej dostal do sítě po odrazu od chráničů bránícího Erika Karlssona. "Snažil jsem se najít místečko, jak procpat puk do branky. Nahazoval jsem puk do brankoviště a jsem rád, že to vyšlo," popsal Vrána.

Vrána skóroval v soutěži poprvé od 15. října. Mezitím podstoupil zhruba dvouměsíční asistenční program NHL a hráčské asociace NHLPA, do soutěže a základní sestavy Detroitu se vracel přes AHL, ale nakonec byl před týdnem vyměněn do St. Louis.

"Celkově je tahle parta úžasná. Je také skvělé, že je to první výhra, co jsem u tohoto týmu," řekl Vrána, který odehrál za Blues druhý zápas. "Má šikovné ruce a dobrou střelu. Dnes už také lépe bruslil než minule," pochválil trenér St. Louis Craig Berube českého útočníka.

Na jeho gól odpověděl v 50. minutě Hertl, ale jeho teč neplatila, protože puk zasáhl hokejkou nad úrovní břevna. "Vypadlo to, že kotouč trefil trochu vysoko. Šlo to vidět i podle jeho reakce. Možná kdyby to lépe zahrál, tak by to dopadlo jinak. Myslím si, že ale věděl, že branka nebude platit," uvedl gólman St. Louis Jordan Binnington.

V Carolině padla jediná branka už ve třetí minutě z přesilové hry. Nečas přistrčil puk mezi kruhy Andreji Svečnikovovi, který střelou bez přípravy rozvlnil síť. Zbytek obstaral Pjotr Kočetkov, který zastavil všech 19 pokusů Philadelphie.

Výsledky NHL

Buffalo - Dallas 4:10 (1:3, 1:2, 2:5)

Branky: 20. Greenway, 30. Okposo, 44. Skinner, 53. Olofsson - 50. a 52. Faksa, 8. Johnston, 20. Pavelski, 20. Jamie Benn, 29. Kiviranta, 31. R. Suter, 50. Dadonov, 53. Hintz, 57. Marchment. Střely na branku: 29:49. Diváci: 14.174. Hvězdy zápasu: 1. Jamie Benn, 2. Robetson, 3. Dadonov (všichni Dallas).

Carolina - Philadelphia 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 3. A. Svečnikov (Nečas). Střely na branku: 29:19. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. A. Svečnikov, 2. Kočetkov, 3. Burns (všichni Carolina).

Montreal - NY Rangers 3:4 po sam. nájezdech (2:1, 1:2, 0:0 - 0:0)

Branky: 1. Guhle, 18. Belzile, 34. J. Anderson - 4. Lafreniere, 21. Trouba, 35. P. Kane, rozhodující sam. nájezd Zibanejad. Střely na branku: 26:33. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad (NY Rangers), 2. Guhle (Montreal), 3. Panarin (NY Rangers).

Pittsburgh - NY Islanders 3:4 v prodl. (2:1, 1:0, 0:2 - 0:1)

Branky: 12. Guentzel, 19. Zucker, 31. Archibald - 6. a 59. Lee, 55. Fasching, 63. Nelson. Střely na branku: 36:28. Diváci: 17.557. Hvězdy zápasu: 1. Lee, 2. Nelson (oba NY Islanders), 3. Guentzel (Pittsburgh).

Tampa Bay - Vegas 3:4 v prodl. (1:1, 0:0, 2:2 - 0:1)

Branky: 5. a 60. Point, 58. Kučerov - 1. Kolesar, 43. W. Karlsson, 46. Stephenson, 64. Martinez. Střely na branku: 37:21. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Quick (Vegas), 2. Point, 3. Kučerov (oba Tampa Bay).

Washington - New Jersey 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0)

Branky: 20. T. van Riemsdyk, 30. D. Strome - 27. Haula, 28. Mercer, rozhodující sam. nájezd Meier. Střely na branku: 22:40. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. T. van Riemsdyk (oba Washington), 3. Mercer (New Jersey).

Boston - Edmonton 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Branky: 4. Marchand (Pastrňák), 20. Pastrňák (Krejčí) - 31. Bouchard, 47. McLeod, 56. Nurse. Střely na branku: 28:22. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Nurse, 2. McLeod (oba Edmonton), 3. Pastrňák (Boston).

St. Louis - San Jose 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky: 13. Krug, 31. Blais, 43. Vrána, 56. Thomas - 11. E. Karlsson, 35. Hertl. Střely na branku: 30:34. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Thomas, 2. Binnington, 3. Krug (všichni St. Louis).

Arizona - Nashville 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Branky: 9. B. Ritchie, 52. Hayton, 53. McBain, 60. Schmaltz - 58. Glass. Střely na branku: 43:40. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Prosvětov, 2. B. Ritchie, 3. Hayton (všichni Arizona).

Colorado - Los Angeles 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)

Branky: 35. Rodrigues, 45. MacKinnon - 9. a 41. Kempe, 45. a 58. Danault, 18. Vilardi. Střely na branku: 30:31. Diváci: 18.117. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar, 2. Kempe, 3. Danault (všichni Los Angeles).

Seattle - Ottawa 4:5 (1:3, 2:0, 1:2)

Branky: 12. a 29. McCann, 23. Schwartz, 44. Dunn - 5. Pinto, 9. Chychrun, 9. P. Brown, 45. Giroux, 58. DeBrincat. Střely na branku: 33:31. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Chychrun, 2. DeBrincat (oba Ottawa), 3. McCann (Seattle).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 63 49 5 9 239:135 103 2. Toronto 64 39 8 17 216:171 86 3. Tampa Bay 65 38 6 21 228:202 82 4. Ottawa 64 33 4 27 204:202 70 5. Florida 65 32 6 27 221:218 70 6. Buffalo 64 32 4 28 237:234 68 7. Detroit 64 29 9 26 192:211 67 8. Montreal 65 26 6 33 179:233 58

Metropolitní divize:

1. Carolina 63 43 8 12 217:158 94 2. New Jersey 64 42 6 16 229:176 90 3. NY Rangers 64 36 9 19 213:182 81 4. NY Islanders 67 34 8 25 195:182 76 5. Pittsburgh 64 32 10 22 209:207 74 6. Washington 66 31 7 28 203:199 69 7. Philadelphia 65 24 11 30 168:212 59 8. Columbus 64 20 7 37 167:239 47

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 65 35 13 17 225:175 83 2. Minnesota 65 37 7 21 186:171 81 3. Colorado 63 35 6 22 203:179 76 4. Winnipeg 65 36 3 26 201:183 75 5. Nashville 62 31 7 24 179:184 69 6. St. Louis 64 28 5 31 197:235 61 7. Arizona 65 23 10 32 181:230 56 8. Chicago 64 22 5 37 161:229 49

Pacifická divize:

1. Vegas 65 39 6 20 208:182 84 2. Los Angeles 66 38 8 20 227:219 84 3. Seattle 65 37 6 22 229:207 80 4. Edmonton 66 36 8 22 254:220 80 5. Calgary 65 29 13 23 200:200 71 6. Vancouver 64 27 5 32 216:248 59 7. Anaheim 65 21 9 35 165:265 51 8. San Jose 66 19 12 35 191:252 50 Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 66 124 (54+70) 2. Draisaitl (Edmonton) 64 97 (41+56) 3. Kučerov (Tampa Bay) 65 94 (26+68) 4. Pastrňák (Boston) 63 86 (45+41) 5. T. Thompson (Buffalo) 64 85 (42+43) 6. J. Robertson (Dallas) 65 83 (38+45) 7. E. Karlsson (San Jose) 66 83 (20+63) 8. E. Pettersson (Vancouver) 62 81 (30+51) 9. M. Tkachuk (Florida) 62 81 (28+53) 10. Marner (Toronto) 64 79 (23+56) 44. Nečas (Carolina) 63 60 (25+35) 79. Hertl (San Jose) 63 51 (18+33) 83. Krejčí (Boston) 58 51 (13+38) 120. Zacha (Boston) 63 43 (16+27) 138. D. Kubalík (Detroit) 63 39 (18+21) 147. Hronek (Detroit) 60 38 (9+29) 151. Chytil (NY Rangers) 56 37 (19+18) Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 54 branek, 2. Pastrňák (Boston) 45, 3. Rantanen (Colorado), T. Thompson (Buffalo) oba 42, 5. Draisaitl (Edmonton), Point (Tampa Bay) oba 41, 7. Kaprizov (Minnesota) 39, 8. J. Robertson (Dallas) 38, 9. J. Hughes (New Jersey), Ovečkin (Washington), Horvat (NY Islanders), Scheifele (Winnipeg) všichni 36, ...49. Nečas (Carolina) 25, 85. Chytil (NY Rangers) 19, 99. Hertl (San Jose), D. Kubalík (Detroit) oba 18.