FAČR kvůli covidu-19 dál šetří, Slavia plánuje snížit rozpočet

Praha - Český fotbal kvůli pokračující pandemii koronaviru a přerušení všech soutěží musel sáhnout k dalším úsporným opatřením. Fotbalová asociace ČR, která v zemi řídí amatérské soutěže, stanovila pro své jednotlivé úseky finanční limity, které nesmějí překročit. Další šetření čeká i kluby, například mistrovská Slavia Praha plánuje kvůli dopadům covidu-19 snížit pro přespříští rok náklady až o 35 procent.

Fotbalová asociace sáhla k úsporám už při jarní první vlně koronaviru. "FAČR je stejně jako 90 procent subjektů v rámci České republiky tlačena do úsporných opatření. My jsme na úsporná opatření najeli již před několika týdny, jednotlivé složky FAČR dostaly konkrétní cíle. Každý ví, s jakým rozpočtem může počítat v rámci svých rozpočtů a kolik činí částky, které musí jednotlivá oddělení uspořit," řekl předseda FAČR Martin Malík ve videu, v němž odpovídal na otázky novinářů.

"Je to na odpovědných pracovnících, kteří mají jednotlivé úseky na starosti. Oni musí přijít s recepturou, která na jednu stranu co nejméně ovlivní fungování a chod jejich oddělení a na druhou stranu přinese požadovaný úsporný efekt. Stejným způsobem se chováme v rámci našich dceřiných společností," dodal Malík.

Stále více jsou přerušením soutěží zasaženy i kluby. První liga se naposledy hrála 4. října. "Je ambicí dívat se na fotbal jako na volnočasovou aktivitu. Ale přitom pro prvoligové a druholigové kluby je to normální podnikatelská činnost. Investujeme, máme náklady a potřebujeme mít příjmy. My nejsme rekreační fotbal, že si půjdeme zahrát, jen když budeme mít náladu," řekl v nedávném podcastu pro web slavistickenoviny.cz předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík.

Pražané stejně jako většina ostatních klubů sáhli k úsporám už na jaře a nyní v nich pokračují. "Zásadním způsobem jsme restrukturalizovali kádr. Rozpočet na platy nám meziročně odchody klesl na polovinu, tedy pod 300 milionů korun. Nejvyšší výplatu měl Tomáš Souček, za kterého jsme jeho přestupem dostali částku, která je pro mě zvlášť v dnešní době snová, to samé se podařilo s Vláďou Coufalem. Odešli nám nejlépe placení hráči, dost to bolelo. Fanoušci nám říkají, že hráči jako Milan Škoda nám chybí. Ale z hlediska finančního plánu to byly významné položky," uvedl Tvrdík.

"Nebojíme se o své finance, na příští rok sestavíme rozpočet vyrovnaný, ziskový. Na přespříští rok jsme si dali za cíl snížit klubové náklady asi o 35 procent v reakci na covid a složitější budoucnost. Už si nebudeme moci dovolit sestavovat tým na základní skupinu Ligy mistrů nebo Evropské ligy, budeme sestavovat tým na to, abychom se prali o první místo v české lize. Liga mistrů bude sen a cíl bude základní skupina Evropské ligy - a to ještě s velkou mírou opatrnosti," doplnil Tvrdík.

Kluby přicházejí o významné částky ze vstupného, ty větší mohou jen za jedno utkání z prodeje lístků získat odhadem od půl milionu do dvou a půl milionu korun.

"Vloni jsme měli příjmy ze vstupného 120 milionů korun. Letos jsme v situaci, že díky devíti a půl tisícům permanentkářů jsme získali 22 milionů korun. Přitom ti fanoušci si permanentku pořídili, i když věděli, že se může stát, že na fotbal nebudou moci chodit. K tomu máme za veškerá marketingová, reklamní a mediální práva deset milionů korun. Je to nižší částka, než kolik nás stojí udržování ženského A-týmu (12 milionů korun)," dodal Tvrdík.