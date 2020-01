Facebook urovnal 550 miliony USD žalobu kvůli rozpoznávání tváří

Washington - Americká internetová společnost Facebook se rozhodla urovnat žalobu, kterou na ni ve státě Illinois kvůli používání technologie na rozpoznání obličeje podala skupina uživatelů. Společnost, která provozuje stejnojmennou sociální síť, v rámci smíru vyplatí žalující straně 550 milionů dolarů (12,5 miliardy Kč). Dnes o tom informoval portál securitytoday.com.

Skupinovou žalobu podala trojice obyvatel státu Illinois na základě tamního zákona, který kvůli zajištění soukromí veřejnosti reguluje sběr a používání biometrických dat. Součástí tohoto zákona je i omezení komerčního využití metody rozpoznávání tváří. Žaloba se konkrétně týkala funkce umožňující identifikovat osoby na snímcích, které jsou v rámci facebooku sdíleny. Žalující kritizovali fakt, že rozpoznání identity se děje bez vědomí dotčených lidí.

Získané peníze budou použity k uhrazení právních poplatků a k vyplacení náhrad všem uživatelům facebooku z Illinois, kterým funkce mohla narušit soukromí. Televize NBC uvedla, že zatím není jasné, jaká částka na uživatele připadne. Podle místních médií by každý uživatel facebooku v Illinois mohl dostat až několik set dolarů (několik tisíc korun).

Portál The Verge poznamenal, že získaná suma 550 milionů dolarů se sice může zdát vysoká, pro společnost Facebook to jsou ale drobné. Společnost totiž ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku vykázala zisk 7,35 miliardy dolarů (zhruba 169 miliard korun).

List USA Today napsal, že spor, který Facebook nyní urovnal, by mohl společnost připravit až o miliardy dolarů. Ke smíru se Facebook odhodlal poté, co neuspěl u soudů s návrhem žalobu zamítnout. Žalobu nejprve v roce 2018 posvětil federální soud a následně i odvolací, ke kterému se Facebook s žádostí o zamítnutí obrátil. Facebooku se nyní v lednu nezastal ani Nejvyšší soud USA, který odmítl přezkoumat verdikt odvolacího soudu, čímž postoj soudů nižší instance potvrdil.

Facebook není první, kdo v Illinois kvůli zákonu o biometrickém soukromí čelil žalobě. Jistá žena zažalovala společnost Google za to, že fotoalbum Fotky Google skenovalo ze snímků její tvář, aniž by o tom věděla. V roce 2018 ale soud žalobu zamítl s tím, že žena neutrpěla žádné škody, poznamenal portál The Verge.