Facebook prý umožní zveřejňovat v některých zemích výzvy k zabití Putina

Washington - Společnost Meta Platforms, která provozuje sociální sítě facebook či Instagram, umožní v některých zemích zveřejňovat výzvy k zabití ruského prezidenta Vladimira Putina či k páchání násilí proti ruským vojákům. Uvedla to ve čtvrtek agentura Reuters s odkazem na vnitřní dokumenty společnosti, se kterými se seznámila. Tyto výroky by obvykle porušovaly pravidla fungování sociálních sítí a uživatelům by za ně hrozil postih. Výjimku, kterou potvrdil mluvčí společnosti, bude Meta uplatňovat v případě uživatelů registrovaných v Rusku, na Ukrajině a některých dalších zemí.

"V důsledku ruské invaze proti Ukrajině jsme dočasně umožnili vyjádření politických postojů, které by obvykle porušovaly naše pravidla například o nenávistném vyjadřování," uvedl mluvčí. Jedná se třeba o výroky jako "smrt ruským okupantům" či obdobná přání smrti ruskému prezidentovi Putinovi a běloruskému vůdci Alexanderovi Lukašenkovi. Zakázány nadále zůstanou výzvy k násilí proti ruským civilistům. Výroky nebudou správci trestat, pokud bude jasné, že se vztahují k ruské invazi.

Společnost na svých sociálních sítí umožní za určitých podmínek i chválu praporu Azov, a to pokud se bude jednat o výroky v souvislosti s obranou Ukrajiny.

Výjimku budou mít uživatelé jen v některých zemích. Provolávat smrt Putinovi a Lukašenkovi budou smět uživatelé v Rusku, Polsku a na Ukrajině. Vyzývat k násilí proti ruské armádě budou smět také uživatelé na Slovensku, v Rumunsku či v pobaltských zemích.

Společnost neuvedla, na jak dlouho výjimky zavádí.