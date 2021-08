Facebook představil novou aplikaci, umožní pořádání schůzek ve virtuální realitě

Menlo Park (USA) - Americká technologická společnost Facebook dnes zahájila testovací provoz nové aplikace, díky níž mohou uživatelé s pomocí speciálních brýlí pořádat schůzky ve virtuálním prostoru. Produkt nazvaný Horizon Workrooms představil v rozhovoru s televizí CBS šéf Facebooku Marc Zuckerberg, pro nějž se jedná o první krok k uskutečnění konceptu "virtuálního vesmíru" nazývaného metaverse. V něm by mohli lidé v budoucnu například společně navštěvovat kulturní akce nebo nakupovat, podobně jako v běžném světě.

Firma Facebook, která provozuje největší sociální síť na světě, v poslední době hodně investovala do vývoje virtuální a rozšířené reality, a to rovněž na poli hardwaru. Prodává brýle na virtuální realitu Oculus, pracuje na vlastních brýlích pro rozšířenou realitu a náramcích, pomocí nichž by uživatelé mohli snáze předávat počítačům pokyny. Společnost rovněž koupila řadu firem specializujících se na vývoj počítačových her pro virtuální realitu.

Zuckerberg se netají tím, že oblast virtuální a rozšířené reality považuje za následující krok, jímž budou lidé v budoucnu fungovat na internetu. Vývojem vlastního hardwaru by tak Facebook nemusel být závislý na dodávkách technologií od třetích stran.

Dnes představená aplikace je podle činitelů Facebooku první ukázkou toho, jak by virtuální internetový svět mohl vypadat. Uživatelé v aplikaci Horizon Workrooms vystupují v podobě takzvaných avatarů, tedy digitálních podobizen, a setkávají se ve virtuálních zasedacích místnostech. Mohou přitom společně psát na jednu tabuli a nahlížet do stejných dokumentů prostřednictvím svých počítačů.

Aplikace je k dispozici uživatelům, kteří si zakoupí brýle na virtuální realitu Quest 2, které se v USA prodávají asi za 300 dolarů (6500 korun), v ČR jsou k mání za cenu kolem 11.000 až 12.000 korun. Do jednoho virtuálního mítinku se může se svými avatary připojit až 16 uživatelů, účastnit se ho může celkem až 50 lidí, přičemž zbylí jsou v něm pouze formou klasické videokonference.

Facebook v červenci oznámil, že vytváří zvláštní tým, který bude navrhovat další aplikace pro virtuální a rozšířenou realitu.