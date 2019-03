San Francisco - Facebook léta ukládal miliony přístupových hesel svých uživatelů na interních serverech v nezašifrované podobě. Provozovatel sociální sítě přiznal, že přístup k nim měli jeho zaměstnanci, ale že nic neukazuje na jejich zneužití. Firma dotčené uživatele přesto podle svého dnešního vyjádření preventivně vyrozumí.

Hesla neměla být čitelná ani pro interní potřeby Facebooku. Na chybu se podle sdělení společnosti přišlo při rutinní kontrole v lednu a mezitím byla odstraněna, internetový gigant ale nesdělil kdy přesně.

Oznámení přichází těsně poté, co o této skutečnosti informoval na svém blogu bezpečnostní IT expert Brian Krebs. Ten podle agentury DPA napsal s odvoláním na nejmenovaný zdroj uvnitř Facebooku, že přístup k nezašifrovaným heslům mělo více než 20.000 firemních zaměstnanců. Dotčeno by mohlo být 200 až 600 milionů facebookových účtů. Archivní soubory s nezašifrovanými hesly podle Krebse vznikaly od roku 2012.

Facebook je největší internetová sociální síť na světě a problémům s únikem dat a kritice za přístup k ochraně uživatelských údajů čelil v uplynulých měsících opakovaně. Příkladem je skandál týkající se společnosti Cambridge Analytica, která tajně získala data milionů facebookových uživatelů, jež následně použila k pokusům o jejich politické ovlivnění.