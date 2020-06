F. A. Brabec natáčí film Gump, v němž herce zastiňují psi

Praha - V zahrádkářské kolonii Na Slatinách v pražské Michli dnes režisér a kameraman F. A. Brabec pokračoval v natáčení filmu Gump. Námět vznikl podle úspěšné knihy Gump: pes, který naučil lidi žít autora a scenáristy Filipa Rožka. Ve filmu hrají Eva Holubová, Ivana Chýlková, Bolek Polívka, Karel Roden nebo Richard Krajčo, ale hlavní roli mají především zachránění psi z útulků. Ve filmu hraje i skutečný týraný pes Gump, kterého si ponechal Rožek, zakladatel organizace Se psem mě baví svět.

Fotogalerie

"Já jsem tady v podstatě jen od toho, abych pejska nastavovala na kameru," uvedla Holubová, když se nechala fotit se psem Konvalinou v klíně.

"Tady je hlavní postavou pes, my máme jenom několik natáčecích dnů," potvrdila Chýlková. "Celé je to o psovi, který má buď hezké nebo nehezké vztahy, a to má se mnou," dodala herečka, která ztvárnila zlou paní Dášu.

Režisér Brabec se rozhodl zfilmovat knihu o Gumpovi poté, co natočil klip k písni Olgy Lounové inspirovaný Gumpovým příběhem s názvem Protože to nevzdám. "Po přečtení knihy jsem hned volal autorovi knížky Filipu Rožkovi, že bych chtěl natočit film," uvedl Brabec.

Kniha Gump: pes, který naučil lidi žít vyšla v loňském roce a poetické vyprávění očima psího tuláka Gumpa si rychle získalo množství příznivců. Knihy se prodalo kolem 200.000 výtisků. Přináší autentický příběh, vystavěný z reálných zkušeností člověka, který se celý svůj život věnuje záchraně týraných psů, odhalování psích množíren a napravování křivd, kterých se lidé v honbě za penězi dopouští. Knihu doplňují akvarelové ilustrace Weroniky Gray a fotografie lidí a psů, kterými se autor v příběhu Gumpa inspiroval.

Organizace Se psem mě baví svět už několik let pořádá různé akce bez nároku na honorář. Dále tiskne kalendáře, trička, psí známky a podobně. Výtěžek pak rozdělují mezi útulky a organizace, se kterými spolupracují.

Pražský rodák Brabec vystudoval v letech 1975 až 1981 na FAMU filmovou a televizní kameru, už při studiu točil krátké dokumentární filmy. Jeho kameramanským debutem se stal film Čas sluhů (1989) Ireny Pavláskové, poté stál za kamerou například u snímků Obecná škola, Akumulátor 1 a Jízda Jana Svěráka, Jméno kódu Rubín Jana Němce či Bathory Juraje Jakubiska.

Brabcovým režijním debutem byl Král Ubu (1996), o čtyři roky později natočil Kytici a poté snímky Krysař, Máj, Carmen či rodinný 3D muzikál V peřině. Pětašedesátiletý F. A. Brabec se též podílel na výrobě mnoha reklam. Třikrát obdržel Českého lva za nejlepší kameru za filmy Jízda, Král Ubu a Kytice.