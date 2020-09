Extraligu čeká překlenovací sezona bez hrozby sestupu

Praha - Bez hrozby sestupu a s rozšířenou vyřazovací částí se odehraje 28. ročník samostatné české hokejové extraligy, který začne ve čtvrtek úvodními dvěma zápasy. Na titul, který má od loňska v držení Třinec, bude moct po odehrání základní části pomýšlet dvanáct nejlépe postavených mužstev místo dosavadních deseti. Vedení soutěže sáhlo k těmto opatřením s ohledem na pandemii koronaviru, jež ukončila minulou sezonu už během předkola, a její další následky.

Extraliga bude v příští sezoně nesestupová, ale otevřená pro vítěze první ligy. V dalším ročníku 2021/22 pak sestoupí nejhorší z 15 účastníků přímo, další tým, který bude nejhorší ve fázi play down klubů na 11. až 14. místě, bude hrát baráž s vítězem druhé nejvyšší soutěže. Od sezony 2022/23 bude působit mezi domácí elitou opět obvyklých 14 mužstev.

"Jedná se o ekonomické důvody, naše ideální sportovní představa to není. Komunikujeme se zahraničím a celý hokejový svět se vydal touto cestou. Pokud by nenastala situace kolem koronaviru, tak bychom jiný model nediskutovali a neměnil by se," řekl šéf českého hokeje Tomáš Král.

Druhá vlna šíření nemoci covid-19 sice neodložila start soutěže, ale je zřejmé, že mimořádná doba a přetrvávající nejistota si vyžádaly mimořádná řešení. I proto si vyřazovací bitvy zahraje dvanáct účastníků, přičemž čtyři týmy po základní části postoupí přímo do čtvrtfinále play off, mužstva na 5. až 12. příčce se o další čtyři místa ve čtvrtfinále utkají v předkole.

Výkonný výbor českého svazu (ČSLH) je připravený na všechny možné okolnosti, které mohou průběh ligy doprovázet a narušovat. Už během letní přípravy se řada týmů v menší i větší míře potýkala s nákazou a jen sotva bude mít soutěž bezproblémový průběh. Koronavirus nedovolil odehrát ani semifinálové série narychlo zavedeného Poháru Generali České pojišťovny, v němž se nakonec z prvenství radovali stále úřadující šampioni z Třince.

Duely základní části, které kvůli karanténním opatřením nebudou odehrány v souladu s rozpisem, se musí uskutečnit do čtyřiceti dnů. Jinak budou považovány za nesehrané a o výsledku rozhodne sportovně-technická komise ČSLH. Pokud některý z týmů nesehraje všechna utkání, v konečné tabulce mu bude započítán průměrný bodový zisk. K postupu do play off musí klub odehrát v rámci základní části alespoň padesát procent utkání.

Ve vyřazovací části budou zápasy, které nebude možné kvůli karanténním opatřením sehrát, kontumovány. A může dojít i na zkrácení sérií. Jestliže by se opakovala situace z letošního března a play off nemohlo být dohráno vůbec, nárok na titul získá mužstvo s nejlepším dosaženým umístěním po základní části, ale za podmínky, že ke dni ukončení soutěže nebude ještě vyřazeno z play off.

"Hlavně, aby se hrálo. Nejhorší pro hokej by bylo, kdyby se stalo to, co na konci soutěže v poslední sezoně, kdy se play off přerušilo. My jsme šli ze čtvrtého místa do bojů o titul, z historicky nejvyšší pozice... A neodehrálo se to. Sáhlo se k tomu jednou, a kdyby ty počty pořád narůstaly, tak by se k tomu jako poslední krok mohlo sáhnout znovu. Já si to nepřeju, je důležité, aby se hrálo a nevypadli jsme z herního tempa," vystihl situaci mladoboleslavský kouč Radim Rulík.

Extraligu v základní části přeruší tři reprezentační přestávky - v listopadu, prosinci a únoru, kdy jsou v plánu turnaje tradiční série Euro Hockey Tour. O přesné podobě reprezentačního kalendáře se ale bude kvůli aktuálním opatřením teprve jednat.

Základní část vyvrcholí 52. kolem v neděli 7. března, její vítěz získá Pohár prezidenta Českého hokeje. Předkolo odstartuje o tři dny později. Nový mistr by měl být korunován nejdříve ve čtvrtek 22. dubna a nejpozději v pátek 30. dubna.

Do okruhu hlavních favoritů patří stejně jako v posledních letech Třinec, Sparta, Liberec a Brno. Od triumfu Litvínova v roce 2015 kralovaly právě tyto kluby: Liberec (2016), Brno (2017 a 2018) a Třinec (2019). Jen Pražané čekají na zlato už od roku 2007.

Také tentokrát se mohou hokejoví příznivci těšit na utkání pod širým nebem. Nový divácký rekord (32.009 diváků) z letošního ledna, kdy se hrálo na fotbalovém stadionu v Drážďanech a střetly se Litvínov a Sparta, ale pokořen určitě nebude.

Před polovinou prosince se totiž bude hrát pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně na ploše provizorního stadionu s tribunami pro 7500 diváků, který bude postaven přímo pod sjezdovkou ve Svatém Petru. V sobotu 12. prosince je na programu souboj Hradce Králové se Spartou.