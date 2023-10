Expremiér Pellegrini neřekl, ke které straně se po volbách přikloní

Bratislava - Předseda Hlasu-sociální demokracie (Hlas-SD) Peter Pellegrini, třetí nejsilnější strany po sobotních parlamentních volbách na Slovensku, v dnešní televizní diskusi stanice Markíza neřekl, zda se Hlas-SD přikloní k povolební spolupráci s vítěznou stranou Směr-sociální demokracie (Směr-SD) nebo s druhým v pořadí, liberálním hnutím Progresivní Slovensko (PS). Z výsledků hlasování vyplývá, že právě postoj Hlasu-SD bude pro povolební vyjednávání klíčový. Zástupce Směru-SD se debaty nezúčastnil.

"Myslím, že Slovensko se nedozví výsledek dnes ani zítra, budou to dny jednání. Situace není dramatická, abychom za 48 hodin museli jednání ukončit," řekl Pellegrini, který ještě v kampani prohlásil, že programově má jeho strana blíže ke Směru-SD. Pellegrini před odchodem ze Směru-SD v roce 2020 dlouhá léta působil v této straně a v letech 2018 až 2020 byl premiérem.

Pellegrini uvedl, že stabilnější by byla koalice složená ze tří stran než čtyřčlenná koalice. Většinu ve sněmovně by měly Směr-SD a Hlas-SD v případě, že by ke spolupráci získaly jednu další stranu, například nacionalistickou Slovenskou národní stranu. Na vytvoření většinové vlády bez Směru-SD by Hlas-SD potřeboval další tři strany.

Předseda Křesťanskodemokratického hnutí (KDH) Milan Majerský řekl, že nadále platí rozhodnutí KDH nespolupracovat se Směrem-SD a že případnou změnu postoje by musel schválit příslušný orgán hnutí. KDH se vrátilo do sněmovny po dvou volebních obdobích.

Předseda PS Michal Šimečka zopakoval, že chce zabránit vzniku vlády Směru-SD. Tuto možnost označil za nereálnou šéf dosud nejsilnějšího parlamentního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igor Matovič, který se dlouhodobě vymezuje vůči Směru-SD i Hlasu-SD. OLaNO v koalici s dalšími dvěma dalšími stranami získalo ve volbách téměř devět procent hlasů, v roce 2020 ovšem OLaNO volby vyhrálo se ziskem 25 procent hlasů. Matovič řekl, že jeho formace bude v opozici.