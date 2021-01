Expremiér Brown: Bez reformy se Británie může zhroutit

Londýn - Bývalý britský premiér Gordon Brown uvedl, že pokud v Británii nedojde k zásadním reformám, mohla by se země zhroutit. Příliš mnoho lidí podle něj ztratilo víru ve způsob, jakým je země řízena. K neshodám v zemi přispívá i otázka skotského referenda o nezávislosti. Skotská národní strana (SNP) podle Browna nemá demokratický mandát k uspořádání referenda a nic na tom nezmění ani očekávané vítězství SNP v květnových volbách do skotského parlamentu, píše agentura Reuters.

"Věřím, že teď máme na výběr mezi reformovaným státem a zhrouceným státem," napsal labourista Gordon Brown listu the Daily Telegraph. "Je to právě Skotsko, kde je nespokojenost tak hluboká, že ohrožuje existenci Spojeného království," dodal Brown.

Brown pochází ze Skotska a je zastáncem federálního systému, který by dal více pravomocí jednotlivým částem Británie, připomíná BBC News. Britský parlament podle něj nezná zemi, které má vládnout. Teď však podle Browna není vhodná chvíle na neshody ani na skotské referendum.

"Lidé ve Skotsku se teď obávají viru, mají obavy o práci, o budoucnost mladých lidí, to jsou jejich současné priority. Cokoliv, co by odvracelo pozornost jinam, konání referenda v tomto roce, uprostřed koronaviru, když nemůžete uspořádat veřejná setkání ani obcházet voliče od dveří ke dveřím, to mi připadá jako nespravedlivé k demokratickému procesu," cituje Gordona Browna agentura Reuters.

Skotsko a Severní Irsko jsou stejně jako Anglie a Wales součástí Spojeného království. Mají ale vlastní zákonodárný sbor a vládu, která má do určité míry omezené pravomoci. Otázka nezávislosti Skotka na Británii se opět dostala do popředí zájmu po vystoupení Británie z Evropské unie. Ve Skotsku se již referendum o nezávislosti konalo v roce 2014, většina Skotů si tehdy přála zůstat součástí Spojeného království.