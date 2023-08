Expozice v Liberci připomene lanovku na Ještěd, jejíž provoz ukončila havárie

Liberec - Připravovaná nová expozice v Technickém muzeu Liberec připomene devadesátiletou historii kabinové lanovky na Ještěd, jejíž provoz ukončila v říjnu 2021 tragická nehoda. Součástí expozice bude i kabinka s číslem jedna, která dnes ráno na valníku dorazila do areálu muzea z horní stanice lanovky. Do pavilonu C, který se věnuje liberecké veřejné dopravě, musel kabinu o váze půldruhé tuny přenést jeřáb. Celá expozice by měla být hotová do šesti týdnů, řekl dnes ČTK ředitel technického muzea Jiří Němeček.

Dvoukabinovou visutou lanovku na Ještěd vybudovala v letech 1932 až 1933 na náklady Československých státních drah chrudimská firma František Wiesner. Na konci června to bylo 90 let, kdy svezla první cestující. Ročně přepravila kolem čtvrt milionu lidí. Tragickou nehodu, při které předloni v říjnu zahynul průvodčí, policie vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté dosud nikoho neobvinili.

Lanovka je už dva roky mimo provoz, expozice, která ji teď má připomenout, je společným projektem Severočeského muzea v Liberci a technického muzea. Severočeské muzeum teď za 130.000 korun kupilo od Českých drah kabinu z roku 1973, která sloužila jako náhradní. Spolu s ní dnes do pavilonu v technickém muzeu přesunuli i původní kabinu z roku 1933, kterou severočeské muzeum získalo už před deseti lety, veřejnosti ji ale představí poprvé.

"Mladší kabina je laminátová, ta starší je z hliníkového plechu a je to nýtováno na ocelovou konstrukci," řekl ČTK ředitel severočeského muzea Jiří Křížek. Starší kabina je podle něj ve velmi špatném stavu, ve spodní části má pomačkané plechy, stalo se to při nešetrném sundání z lan. Na její obnovu žádá muzeum dotaci, náklady půjdou podle ředitele do milionů korun. Novější kabina je v dobrém stavu, potřebuje jen drobné opravy. Součástí expozice bude podle Křížka také původní dokumentace, náhradní díly nebo část závěsu kabiny.

Technické muzeum v Liberci sídlí v areálu bývalého výstaviště, příští rok oslaví deset let své existence. Spolu s expozicí městské hromadné dopravy, kterou spravuje spolek Boveraclub, vystavuje i historické automobily, motocykly či jízdní kola, tři lokomotivy a sněžnou rolbu. Loni muzeem prošlo 17.000 lidí, hlavně rodin s dětmi. "V poslední době se snažíme, aby si na ty věci děti mohly sáhnout, počítáme s tím, že tu novější kabinu lanovky zpřístupníme," dodal Němeček.