Expozice v Hrabalově chatě v Kersku bude v plném provozu v roce 2024

Nymburk - Nová expozice v chatě spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku bude v plném provozu v roce 2024. Návštěvníci si ale budou moci chatu prohlédnout dříve, například při tradiční akci Hrabalovo Kersko. Expozice by měla zahrnovat Hrabalovy osobní předměty a počítá se i s využitím takzvané rozšířené reality, která prostory doplní o další zajímavosti. Na pozemku zároveň vznikne nový objekt se zázemím pro návštěvníky, řekl novinářům krajský radní pro kulturu Václav Švenda (Spojenci).

"Rádi bychom, aby prostředí chaty bylo co nejvíc autentické. Chceme tam ale také, protože tam došlo ke stavebním úpravám, které jsou nevratné, zapojit moderní prvky, jako je rozšířená realita, aby bylo možné vidět, jak interiér vypadal v době života Bohumila Hrabala," uvedl Švenda. Návštěvníci si původní prostory budou moci prohlížet pomocí aplikace v mobilech a porovnávat je s realitou.

Odkoupení někdejší Hrabalovy chaty schválili minulý týden krajští radní, s návrhem musejí ještě souhlasit zastupitelé. Objekt se v létě objevil v nabídce realitní kanceláře, prodávající za něj původně požadoval 11,9 milionu korun. Jednáním se cenu podařilo o dva miliony snížit.

Majitelé si podle Švendy na základě průzkumu podobných prodejů stanovili pásmo k vyjednávání od 9,9 do 14 milionů Kč. "Jednáním jsme se dostali na nejnižší možnou kompromisní cenu," uvedl Švenda. Podle něj si vlastníci uvědomili společenskou odpovědnost a rádi by svěřili péči o Hrabalův odkaz kraji. Pozemek kolem chaty má rozlohu přes 3700 metrů čtverečních, zastavět lze deset procent.

Kupní smlouva by podle Švendy mohla být podepsána v prosinci a odkoupení chaty uhrazeno ještě z letošního rozpočtu. "Rádi bychom ji uvedli do plného provozu v roce 2024, kdy už by měl být vybudován i objekt se zázemím," dodal Švenda. Chata se má ale návštěvníkům otevřít už dříve, například v příštím roce při akci Hrabalovo Kersko. Poprvé zpřístupněna by mohla být už při příležitosti výročí spisovatelova úmrtí, tedy v únoru.

Hejtmanství chce v chatě, kde Hrabal pobýval a tvořil, vybudovat expozici připomínající spisovatelův život, tvorbu i vztah k rekreační osadě Kersko. Mezi vystavovanými exponáty by mohly být například Hrabalovy psací stroje, křeslo nebo jízdní kolo. Na přípravě expozice a provozu se mají podílet za kraj Polabské muzeum a za ministerstvo kultury Památník národního písemnictví. Kraj a ministerstvo se k tomu již dříve zavázaly v memorandu o spolupráci. Kolik hejtmanství na vytvoření expozice uvolní peněz, zatím není jasné. Podle Švendy by to nemělo být více než 15 milionů korun.

Ředitel Polabského muzea Jan Vinduška připomněl, že jeho muzeum už čtvrt století spravuje Hrabalův odkaz a má hodně sbírkových předmětů, které se spisovatelem souvisejí. "Tím, že získáme chatu, se rozšíří náš expoziční prostor," uvedl. Hlavní hrabalovská expozice sice zůstane v nymburském muzeu, část předmětů se ale vrátí do původních prostor v Kersku.

Kersko je součástí obce Hradišťko na Nymbursku. Sousedé z chatové osady byli Hrabalovi předlohou pro knihu Slavnosti sněženek, podle níž vznikl i stejnojmenný film režiséra Jiřího Menzela. Spisovatel chatu koupil v roce 1965. Bezdětní Hrabalovi odkázali chatu sousedům.