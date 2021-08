Exposlanec Škárka dostal za nenávistné výroky o nedonošených dětech podmínku

Plzeň - Roční podmíněný trest se zkušební lhůtou na dva roky vyměřila dnes soudkyně Okresního soudu Plzeň - sever za loňské nenávistné výroky o nedonošených dětech, mentálně postižených či neziskových organizacích bývalému předsedovi strany Věci veřejné a někdejšímu poslanci Jaroslavu Škárkovi. Uznala ho vinným z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Hrozilo mu až tříleté vězení. Na svůj veřejně přístupný profil na facebooku Škárka mimo jiné napsal o předčasně narozených dětech s nízkou porodní hmotností, že jsou to "nevyvinuté zrůdy".

Škárka u soudu vinu přiznal. Řekl, že příspěvek psal pod vlivem většího množství vypitého vína. Vyjádřil lítost především nad expresivní formou svého vyjadřování, obsah ale hájil. Chtěl prý otevřít diskusi o daných tématech. "Je mi líto formy, kterou jsem zvolil, asi jsem nedomyslel, že by se to opravdu někoho mohlo dotknout," uvedl. Proti rozsudku se hned odvolal, není tedy pravomocný.

"Zbyteční lidé – zbavme se jich. Dnes jsem na ČT zaregistroval reklamu na fond 'Nedoklubko', který podporuje předčasně narozené děti s hmotností, kdy 'se vejdou do dlaně'. Jinými slovy nevyvinuté zrůdy, které budou mít IQ kolem padesátky a budou pro společnost pouze přítěží. Budou nás stát pouze peníze a jejich přínos nebude ani nula, ale pouze mínus. Pouze nějaká neziskovka se na nich napakuje. Stejné je to i s mentály," napsal mimo jiné loni 1. listopadu Škárka na facebook. Vyzval také, aby se stát "probral a zbavil se zbytečných lidí". "Lidé, kteří nejsou přínosem společnosti, ať už z důvodu mentální či společenské diskvalifikace (dementi, bezďáci, imigranti atd.), nesmí být společností protežováni. Zbavme se zbytečných," napsal.

Za své výroky se Škárka později omluvil. Rozeslal prohlášení do médií a omluvil se i Nedoklubku. Smazal profil na facebooku. Jeho jednání ho ale připravilo o práci u Vězeňské služby, kde pracoval pět let. Skončil s prací vychovatele odsouzených v plzeňské věznici, po dohodě podal výpověď. Věznice se od jeho stanoviska distancovala. Minulý týden ukončil Škárka delší pracovní neschopnost a je zatím bez práce.

Soudkyně Iveta Zítková už dříve trestním příkazem vyměřila stejný trest, Škárka ale s rozhodnutím nesouhlasil, a proto se dnes konalo veřejné soudní jednání. K vynesenému rozsudku se Škárka na dotaz ČTK odmítl vyjádřit.

Státní zástupkyně požadovala podmíněný trest ještě o tři měsíce delší, obhajoba naopak navrhovala i s ohledem na svobodu slova zproštění obžaloby, byť připustila, že článek byl napsaný vulgárně, velmi nevhodnou formou. Obhájce ale zároveň uvedl, že nebylo Škárkovým úmyslem nějak rozdělovat společnost. "Domnívám se, že i když máme zaručené právo svobody slova, že i to právo svobody slova má své mantinely. A jsem přesvědčená, že bylo provedenými důkazy jednoznačně prokázáno, že pan Škárka svým jednáním z těch mantinelů vybočil," řekla soudkyně. Zároveň připustila, že dosud netrestaný Škárka byl sám částečně potrestán ztrátou práce a tím, že stanul před soudem.

Škárka uznal, že "expresivnější forma" jeho projevu byla možná až za hranou, měla ale vybudit občany z letargie a upozornit na sociální problémy nedonošených dětí, inkluze či neziskových organizací. Své názory ale nepovažuje za trestné. Citoval i z naučného slovníku z roku 1976, který slovo "zrůda", které použil, vysvětluje jako plod postižený malformacemi, nevyvinutý. "Tedy nevidím důvod, proč by slovo zrůda jako terminus technicus mělo být trestné," řekl. Textem chtěl prý otevřít otázku, kde je hranice, kdy je plod, který se narodí "na hranici potratu", ještě životaschopný. Nesouhlasně se vyjádřil i k zařazování například vážně mentálně postižených dětí do běžné školní výuky. "Lituji té formy, té opravdu lituji, nicméně za svůj názor, že inkluze je špatná, systém fungování neziskovek je špatný, za tím názorem si stojím," řekl u soudu Škárka. Zdůraznil i to, že je vystudovaný pedagog a odborník.