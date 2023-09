Export z Číny v srpnu klesl čtvrtý měsíc po sobě, přetrvává útlum obchodu

Peking/Šanghaj - Export z Číny se v srpnu meziročně snížil o 8,8 procenta, což je mírnější pokles než v červenci a také nepatrně lepší výsledek, než se čekalo. Jde ale už o čtvrtý měsíční pokles v řadě, což potvrzuje, že obchodní aktivita je nadále v útlumu. Statistiku dnes zveřejnil čínský celní úřad. Čína, které se někdy přezdívá světová továrna, bojuje se slabou poptávkou ve světě. Pokles obchodu prohlubuje problémy čínské ekonomiky, která je druhá největší na světě, a obchod je motorem jejího růstu.

Slabší byl minulý měsíc i dovoz, který se snížil o 7,3 procenta. Kromě slabé poptávky v zahraničí se Čína potýká i s menším zájmem nakupujících na domácím trhu. I pokles dovozu byl ale mírnější než minulý měsíc.

Kromě slabé poptávky ze zahraničí a nízké domácí spotřeby čelí čínská ekonomika i krizi na trhu s nemovitostmi, kdy s finančními problémy bojují největší developeři v zemi. Ve druhém čtvrtletí ekonomika meziročně vzrostla o 6,3 procenta, což bylo sice více než v prvním kvartálu, ale méně, než se čekalo. Nyní podle analytiků hrozí, že růst nedosáhne celoročního cíle, který Peking stanovil zhruba na pět procent.

Nová zpráva amerického úřadu pro sčítání lidu ve středu ukázala, že podíl Číny na dovozu zboží do Spojených států klesl za rok do konce července na nejnižší úroveň od roku 2006. Podíl dováženého zboží z Číny činil v tomto období 14,6 procenta. To je pokles z nejvyšší hodnoty 21,8 procenta v roce do konce března 2018, než tehdejší prezident Donald Trump vystupňoval obchodní válku mezi Spojenými státy a Čínou, uvedla BBC.

"Údaje o obchodu jsou o něco lepší, ale nemyslím si, že bychom z nich měli příliš vycházet - obchod stále klesá," řekl hlavní analytik pro Asii ze společnosti HSBC Frederic Neumann. "Je zde určitý náznak stabilizace, ale já si myslím, že je před námi ještě dlouhá cesta," citovala jej agentura Reuters.

"Čísla naznačují, že i přes mírné zlepšení přetrvávají nepříznivé podmínky," uvedl analytik Čou Chao ze společnosti Guotai Junan International. "Zda růst čínského obchodu již dosáhl dna, to bude při pohledu do budoucna záviset na několika faktorech, z nichž nejdůležitější je samozřejmě domácí poptávka," upřesnil analytik.

Část jeho kolegů analytiků vidí v dnešních datech známky stabilizace. Na investory ale statistika příliš pozitivně nezapůsobila - kurz čínského jüanu se pohybuje kolem desetiměsíčního minima k dolaru, zatímco australský dolar, který je vzhledem o obchodním vazbám mezi oběma zeměmi považován za ukazatel stavu čínské ekonomiky, po zveřejnění údajů oslabil.

Peking se zatím vyhýbá zahájení rozsáhlého stimulačního programu na podporu ekonomiky. Místo toho se v posledních měsících rozhodl zavést řadu dílčích opatření na pomoc lidem a podnikům. Tři z největších bank v zemi dnes například oznámily, že začnou snižovat úrokové sazby u stávajících hypoték vydaných k nemovitosti pro první bydlení.