Expolicista si odpyká 28 let za násilné činy vůči ženám, potvrdil soud

Praha - Někdejší pražský policista si odpyká 28 let vězení za násilné činy vůči ženám včetně brutální vraždy sousedky či znásilnění vlastní matky. Výjimečný trest mu dnes pravomocně potvrdil Vrchní soud v Praze, když zamítl odvolání obžalovaného. Šestatřicetiletý muž podle znalců činy spáchal v souvislosti se svou sexuální deviací. Obžalovaný úchylku popíral a tvrdil, že v době skutků byl nepříčetný kvůli pervitinu.

"Je nepochybné, že pachatelem trestné činnosti byl obžalovaný,“ řekl předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Podle něj se prokázalo, že muž v době činů neměl vymizelé ani rozpoznávací, ani ovládací schopnosti. Vrchní soud dospěl k závěru, že vraždu sousedky muž předem neplánoval. "Zjevně ji náhodně potkal na chodbě domu nebo u dveří jejího bytu v době, kdy se vracel do svého pronajatého bytu," popsal soudce.

Státní zastupitelství pro muže původně žádalo 30 let za mřížemi, tedy nejpřísnější možný trest po doživotí. Možnost podat odvolání ale nevyužilo a spokojilo se s o dva roky mírnějším odnětím svobody. Součástí verdiktu je i sexuologické léčení v ústavní formě.

Expolicista se po propuštění z bezpečnostního sboru živil jako taxikář. Sousedku napadl ráno 2. května 2019 v pražských Modřanech, podle obžaloby "v úmyslu zrealizovat své sexuální násilné představy spočívající zejména ve znásilnění ženy a jejím následném podřezání". Na šestapadesátiletou ženu zaútočil dvěma noži i dalšími nástroji. Její byt poté zapálil, aby zakryl stopy. Oheň včas zlikvidovali hasiči, z panelového domu při tom evakuovali 81 obyvatel.

Útokem na sousedku vygradovaly mužovy předchozí skutky. V roce 2015 napadl ve svém autě ženu, kterou škrtil, mlátil do obličeje a sebral jí kabelku. V roce 2018 po sexu zaútočil na prostitutku, zlomil jí nos a rdousil ji. Znásilnil také svou známou a rovněž svou matku, což je důvod, proč nelze kvůli ochraně obětí uvést mužovo jméno. Matce navíc vyhrožoval smrtí a posílal jí textové zprávy s výrazy "chcípneš" nebo "chci tě zavraždit". Do jejího bytu se neúspěšně snažil dostat v noci před vraždou sousedky.

Soudy se musely vypořádat s otázkou, zda byl muž při svém jednání při smyslech, či zda jeho chování významně ovlivnil pervitin, který si předtím aplikoval - v takovém případě by ho bylo možné potrestat pouze za trestný čin opilství. To také pražský městský soud původně udělal: muži uložil trest v délce 13 let a čtyř měsíců odnětí svobody, což bylo za opilství a další mužovy trestné činy maximum možného.

Odvolací soud ale následně prohlásil za nepřesvědčivý posudek bohnické léčebny, mužovy nejzávažnější skutky vrátil k novému projednání a nařídil vypracování revizního posudku. Ten muže označil za sadomasochistu a uvedl, že nelze prokázat, že by v době spáchání vraždy trpěl akutní intoxikací, natož toxickou psychózou. Pachatel se před i po napadení sousedky choval zcela racionálně - vytvářel si alibi, na internetu hledal informace k daktyloskopii a požárům a svému známému napsal, že někoho zabil a jak. Lidé, s nimiž po činu hovořil osobně, navíc uvedli, že se jim nejevil jako člověk pod vlivem drog.