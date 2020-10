EXPO v Dubaji začne za rok

Do zahájení první Všeobecné světové výstavy v arabském světě zbývá právě rok. Brány EXPO v Dubaji se mají v odloženém termínu otevřít až 1. října 2021, ale drtivá většina staveb organizátorů je už hotova a do konce roku 2020 by měla stát i většina pavilonu zahraničních účastníků. V tom českém vyzkoušel vědecký tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT systém S.A.W.E.R. – technologické a expoziční jádro pavilonu vyrábějící vodu ze vzduchu.

Fotogalerie

Vědecký tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT začal s instalací nákladné technologie v pavilonu České republiky v polovině září, přestože prostor pro něj nebyl připraven. Prvního října ráno, přesně rok před začátkem EXPO, se mu podařilo ve zkušebním testu s pomocí generátoru spustit desikační jednotku, čili tu část systému, která adsorbuje molekuly H2O ze vzduchu.

„Voda teče, ale jedná se o provizorní zkoušku – nemohli jsme k systému zatím ani připojit solární panely, ani rozjet výrobu vody na sto procent,“ říká Tomáš Matuška, vedoucí týmu ČVUT UCEEB, „Nyní vše jen zabezpečíme, protože místnost není utěsněna před prachem a budeme se muset do Dubaje na konci roku vrátit.“

Biotop zahrady, která díky mikrobiálním kulturám dodávaným podpovrchovou závlahou – tj. systému, testovaném v Botanickém ústavu Akademie věd –, dokáže růst i v pouštním písku, by měl být kolem pavilonu vysázen do konce února roku 2021. V optimálním období pro výsadbu rostlin ve Spojených arabských emirátech. Pak se technologická a botanická část systému S.A.W.E.R. propojí a vytvoří oázu v poušti.

„Dorazili jsme do Dubaje letos v únoru, ale zahrada nebyla po stavební stránce pro položení závlahového systému a výsadbu rostlin připravena,“ vysvětluje nutný návrat do Dubaje i Miroslav Vosátka z Botanického ústavu v Průhonicích. S optimismem podotýká: „Na druhou stranu jsme se nemuseli bát, že během léta bez vody ze systému S.A.W.E.R. rostliny uhynou.“

Generální komisař české účasti na EXPO předpokládá, že se práce na pavilonu podaří obnovit do konce října, aby během listopadu byla dokončena celá stavba a do konce roku i mrak z kapilár, navržený českými architekty z ateliéru Formosa AA a symbolizující mohutný pramen tryskající z písku, ale současně fungující jako slunečník chránící zahradu a návštěvníky před pavilonem.

„Při stavbě pavilonu nastal velký časový skluz,“ uvádí generální komisař české účasti na EXPO, Jiří F. Potužník. „První dokončenou stavbou na EXPO jako před pěti lety v Miláně patrně nebudeme, ale nastavený čas využijeme pro sladění architektury pavilonu s vnitřní expozicí,“ ujistil.

Rozpočet účasti České republiky na EXPO v Dubaji se aktuálně pohybuje kolem 330 milionů korun. Kromě státního příspěvku ve výši 185,2 milionu korun využije generální komisař i téměř sedmdesátimilionovou úsporu po Světových výstavách v Miláně a v Šanghaji. Na osmdesátimilionové hranici se pohybují investice třetích stran, tedy zejména soukromých firem, které se chtějí a mají potenciál na EXPO v Dubaji prezentovat.