Prostějov - Výbuch v rodinném domě v Mostkovicích na Prostějovsku, při kterém zemřel zřejmě majitel domu, vyšetřuje policie pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Co stojí za příčinou exploze, zatím není jasné. Objasnit by to měly expertízy, jejichž výsledky však mohou trvat několik týdnů až měsíců. Podle svědků byl na místě ještě dlouho po explozi cítit plyn. Vyčíslena dosud není ani přesná škoda, podle policie půjde do milionů korun. Demolice poničeného domu je již dokončena, řekly dnes ČTK mluvčí policie a hasičů.

Kriminalisté ohledávali místo a zajišťovali stopy po celý víkend, na místě zůstali až do nedělních 17:00. "Kriminalisté pracují s několika vyšetřovacími verzemi. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Zajištěné stopy budou zaslány na odborná pracoviště k provedení expertiz, budou vyžádány znalecké posudky," uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová.

Exploze zničila nejen samotný dům, ale i několik domů v okolí. Mají například rozbitá okna a poškozenou střešní krytinu. Demolice domu, ze kterého výbuch vyšel, začala pod dohledem statika už v neděli. "Demolice je již hotova. Přerušena byla v neděli večer, dnes ráno se na místo sjely další jednotky hasičů a přijela další těžká technika, kterou zajistila obec. Odhrabává se a odklízí sutina ze všech okolních ulic," řekla dnes ČTK mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Exploze poničila také další tři domy v okolí, které jsou neobyvatelné. Lidé si museli najít náhradní ubytování, někteří z nich využili nabídku města Prostějova, které jim poskytlo byt. Hasiči poškozené domy zajistili proti případnému vniknutí, zatloukli okna a dveře. "Některé z domů půjdou s největší pravděpodobností opravit. Nejvíce je poškozen sousední dům, tam zatím nevíme, rozhodne o tom statik," doplnila Hacsiková.

Neštěstí se stalo v sobotu po poledni. Exploze byla tak silná, že byla podle svědků slyšet v Prostějově vzdáleném pět kilometrů. Uvnitř sutin domu, který se po výbuchu částečně zřítil, byl nalezen mrtvý člověk. Podle policejní mluvčí šlo s největší pravděpodobností o třiatřicetiletého majitele domu, totožnost zemřelého potvrdí až nařízená soudní pitva, dodala Šafářová. Z důvodu bezpečnosti byli dočasně evakuováni obyvatelé čtyř ulic, šlo o dvacítku domů. Poté, co objekty prohlédl statik, se většina evakuovaných mohla vrátit domů.