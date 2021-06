Experty postup fotbalistů nepřekvapil, věří, že tým ještě neřekl poslední slovo

Praha - Experti oslovení ČTK označili za vynikající úspěch, že čeští fotbalisté získali na mistrovství Evropy v základní skupině s dvěma semifinalisty posledního světového šampionátu Chorvatskem a Anglií jistotu účasti ve vyřazovacích bojích už po dvou zápasech. Za překvapení to ale nepovažují, protože reprezentace se podle nich zvedá. Domnívají se, že týmu paradoxně mohla pomoci prohra 0:4 v Itálii v přípravě na turnaj. Experti věří, že svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého ještě neřekli poslední slovo a osmifinále pro ně nebude konečnou stanicí.

"V první řadě je to vynikající úspěch Trochu jsem to ale očekával, již dříve jsem říkal, že bychom měli dojít až do čtvrtfinále. Pro mě to tedy není překvapení. Myslím, že hráčská kvalita tam je a Jarda umí skloubit mužstvo i po psychické stránce z hlediska kolektivu a tak," řekl trenér Dušan Uhrin starší, který dovedl v roce 1996 reprezentaci na Euru ke stříbru, což je od rozdělení federace české maximum.

"Překvapení to není. Myslím, že český tým se dává dohromady, zase se zvedá. Jsou tam hráči, kteří hrají ve velkých klubech. Národní mužstvo je na vzestupu a jen potvrdilo svou kvalitu," dodal bývalý reprezentační brankář Luděk Mikloško.

Experti jsou přesvědčeni, že mužstvu mohla pomoci "facka" od Itálie v předposledním přípravném duelu před turnajem. "Po zápase s Itálií, kdy dostali čtyřku, jim asi hodně lidí nevěřilo, že by na Euru mohli uspět. Ale hráči se semkli a na Euro se dali do kupy. Jak říkal (Vladimír) Coufal, nemůžete po jednom zápase zahodit to, co budujete tři roky," podotkl další bývalý trenér české reprezentace a nynější kouč Jablonce Petr Rada.

Národní celek nejprve na úvod Euru porazil Skotsko 2:0 a pak remizoval 1:1 s Chorvatskem. Dnes bude hrát o nečekané vítězství ve skupině s Anglií. Všechny tři góly zatím dal útočník Patrik Schick. "Překvapením se postup ze skupiny může zdát díky tomu, že přípravné zápasy před Eurem nebyly optimální. Ale všichni věděli, že se hodně bude odvíjet od prvního zápasu se Skotskem, což se také potvrdilo. Neřekl bych, že je to velké překvapení, ale ta skupina samozřejmě lehká nebyla," řekl bývalý reprezentační obránce Zdeněk Grygera.

"I vzhledem k tomu, jak před Eurem nevyšel především zápas s Itálií, se kluci ještě víc semkli. Zdobí je týmové pojetí a k tomu patří i rozdílový hráč, kterým je momentálně Patrik Schick. A v prvním utkání určitě i brankář Tomáš Vaclík," dodal.

Reprezentanti se dokázali vypořádat i s tím, že mají základnu během Eura v Praze a k zápasům musejí létat. "Myslím, že obecně my Češi, když se dostaneme do podmínek, které nejsou výborné, nebo jsme v situaci, která není dobrá, si z toho umíme vzít spoustu pozitivních věcí a povznést se nad to. I když je to v profesionálním sportu nestandardní, vyřešili jsme to skvěle," podotkl trenér David Holoubek, který vedl reprezentační "áčko" vloni na podzim v zápase se Skotskem, v němž kvůli koronaviru nastoupil narychlo složený náhradní výběr.

"Podmínky byly ztížené už během posledního roku a půl. I v minulém období mužstvo ukázalo, že dokáže problémy překonat a svým způsobem je to dobře připravilo i na současnou situaci. Je vidět, že týmu létání k zápasům nečiní nějaké větší problémy," dodal vicemistr Evropy z roku 1996 Jan Suchopárek.

Experti věří, že tým na Euru může dojít daleko. "Podle mě mužstvo ještě neřeklo poslední slovo a je schopné určitě odehrát lepší zápasy. Přesto výkony nebyly špatné a stačily i na takového soupeře jako Chorvatsko. Ale věřím, že mužstvo ukáže ještě větší sílu a v dalších zápasech dokáže příjemně překvapit. Myslím, že v osmifinále naše cesta neskončí," mínil Suchopárek.

"Věřím, že do čtvrtfinále tým určitě dojde. Sebevědomí roste od zápasu k zápasu. Bude záležet i na soupeřích, které mužstvo dostane," konstatoval Uhrin. Mikloško věří týmu ještě víc. "Klidně můžou dojít do finále. Na mistrovství Evropy je vidět, že i nejlepší soupeř může klopýtnout a prohrát," podotkl.

Útočník Schick si podle expertů svými výkony říká o ještě lepší angažmá než v Leverkusenu. "Od dob Milana Baroše nebo Honzy Kollera je to po dlouhé době útočník evropského formátu. Jeho figura, dovednosti, schopnost převzít míč, střílet góly, teď dal z půlky. Určitě je v hledáčku top klubů," uvedl Rada.

"Všichni hráči chtějí být na mistrovství, tam se ukážou, prosadí a mohou se dostat do celé Evropy. To je vidět u všech našich hráčů. Ta branka, kterou Schick dal, se zapíše do dějin. To je jako v případě Panenky nebo Poborského. Už teď je pro evropské kluby zajímavým hráčem. V Leverkusenu asi nezůstane," řekl Uhrin.

"Jsem přesvědčený o tom, že když dá ještě nějaký gól a půjdeme ještě výš, tak kolem něj můžeme očekávat velkou aktivitu. Je to rozhodně zajímavý transferový artikl," dodal Holoubek.