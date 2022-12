Expertům se fotbalové MS líbí, ve finále vidí Francii s Brazílií či s Argentinou

Praha - Experti oslovení ČTK si dosavadní průběh fotbalového mistrovství světa v Kataru pochvalují. Myslí si, že výkonnost všech týmů se srovnává, ve prospěch favoritů podle nich rozhodují hlavní hvězdy šampionátu jako Argentinec Lionel Messi či Francouz Kylian Mbappé. Tipují, že ve finále se obhájce zlata Francie utká s Brazílií, případně s Argentinou. Naopak se neshodnou na trendu dlouhého nastavení.

"Turnaj si užívám, k vidění jsou zajímavé zápasy. Zatím jsem spokojený," prohlásil vicemistr Evropy z roku 1996 Václav Němeček. "Rozhodně zajímavý šampionát, ale úplně jsem od něj nic neočekával. Kvalita mě překvapila," uvedl trenér české reprezentace do 18 let David Holoubek.

"Šampionát mě v porovnání s tím minulým baví hodně. Mimoevropské týmy se ve fotbalovém vývoji hodně posunuly. Celkově se výkonnost týmů srovnává a rozhodují maličkosti a nadstandardní hráči. Průběh utkání bývá vyrovnaný, ale ti giganti mají Messiho, Mbappého, Neymara. Ti ukazují na mistrovství světa, proč jsou nejlepšími. Oni rozhodují v klíčových momentech ve prospěch svých týmů," řekl bývalý hráč a trenér Günter Bittengel.

Fotbal se podle něj globalizuje. "Světové šampionáty mohou být čím dál tím kvalitnější. Nám jako českému fotbalu se to vzdaluje, individuální kvalita hráčů, rychlost, schopnost přecházet během zápasů k různým herním stylům. Na mistrovství to mají skoro všechny týmy, třeba i Austrálie, o které toho moc nevíme, nebo severoamerické týmy. Fotbal se posouvá, bohužel my jsme v tom trochu ustrnutí, příliš se nevyvíjíme," podotkl Bittengel.

Na složení finále, které se uskuteční 18. prosince, se experti téměř shodli. "Když jsem viděl potenciál Brazílie, která proti Jižní Koreji ještě zdaleka neukázala všechno, tak je pro mě jasný favorit. Ve finále ji vidím proti Francii, ta vypadá také velmi dobře," poznamenal Bittengel. "Vidím jasné dva favority, Brazílii a Francii. Ale vím, že historicky je těžké obhájit titul, takže bych přece jen řekl, že Francie to spíš neudělá. Rozum říká Brazílie, přání Argentina, hodně bych to přál Messimu," prohlásil Němeček. "Tipnul bych si Francii s Argentinou," přidal se Holoubek.

Na turnaji se podle nich zrodilo i několik překvapení. "Dobře hrál Ekvádor, pak se mi líbilo vystoupení Japonska a Koreje. A sympatický herní projev má Maroko," konstatoval Němeček. "Byl jsem nadšený z USA. Mají dynamický, mladý tým, který ukázal velký potenciál. Chyběly jim zkušenosti k tomu, aby šli dál," uvedl Holoubek. Bittengela překvapily Saúdská Arábie a Maroko.

Několik týmů podle oslovených expertů zklamalo. "Očekávalo se víc od Němců, ale ukázalo se, kde mají dlouhodobě problémy. A to v zadních řadách. Malinko mě zklamali Poláci, ve skupině hráli hodně defenzivní fotbal," řekl Bittengel. Holoubka negativně zaskočila Belgie. Obhájce bronzu vypadl ve skupině. "Vědělo se, že tým je lehce přestárlý a že tam budou vnitrotýmové tahanice. Že jim to ale takhle nepůjde, jsem rozhodně nepředpokládal. Rozhodně jsem čekal, že se dostanou dál," podotkl někdejší kouč Sparty.

Trendem na MS v Kataru je dlouhé nastavení, a to v obou poločasech. "Nelíbí se mi, není to adekvátní. Přerušení jsou součástí hry, nastavil bych jedině za ošetřování. Je to podle mě nesmysl," mínil Němeček.

"Trend dlouhého nastavení je asi v zásadě dobrý. Stejně to směřuje k tomu, že budeme hrát na čistý čas. Aby se hráči naučili hrát bez zbytečných přerušení a hra měla spád. Někdy je to ale až extrém, nastavit deset minut za poločas už je podle mě nesmysl. Jako kdyby se v hokeji nastavila další třetina. Navíc ke konci zápasu, kdy už jsou hráči unavení, to rozhodně některé týmy zvýhodňuje, je to už hodně necitlivé," poznamenal Bittengel.

Naopak Holoubek je z této novinky nadšený. "Moc se mi to líbí. Pro fanoušky a hráče je to skvělá věc. Když se nastavuje sedm a víc minut, stávají se tam strašně zajímavé situace. Moc mě to baví."

Rozporuplné pocity mají experti z výkonu rozhodčích. "Nelíbí se mi. Chápu, že FIFA chce dát šanci rozhodčím ze všech kontinentů, ale nemůžu si pomoct - pokud to má být mistrovství světa, tak mají pískat ti nejlepší. A kdyby tam mělo být 100 nejlepších rozhodčích a všichni by byli z Evropy, tak by mělo pískat 100 rozhodčích z Evropy," uvedl Němeček.

"Rozhodčí mají na některá utkání výrazný vliv, nemají jednotný metr. Na druhou stranu s tím všechny týmy asi počítaly. Nicméně mistrovství Evropy je v tomhle dál, protože sudí jsou prověření nejlepšími evropskými soutěžemi a pískají daleko kvalitněji," mínil Bittengel. "Řízeních rozhodčích z jiné části světa je trochu odlišné než třeba z Evropy. Musím ale říct, že to zvládali dobře," prohlásil Holoubek.