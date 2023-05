Expertka: Cena cigaret v současné době neodpovídá jejich škodlivosti

Praha - Současná cena cigaret podle odbornice na jejich zdanění Hany Rossové, která působí na Univerzitě v Kapském Městě, neodpovídá jejich škodlivosti a nákladům na zdravotní systém. Vzhledem k inflaci jsou stejně dostupné jako před téměř 20 lety. Vládní návrh konsolidačního balíčku daň u cigaret zvyšuje a zavádí ji u elektronických, což je podle ní pozitivní trend. Nižší zdanění ale zůstává u řezaného a zahřívaného tabáku. Řekla to na dnešní tiskové konferenci ke Světovému dni bez tabáku, kterou pořádala 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

"Inflace snížila reálnou hodnotu daní z tabákových výrobků do té míry, že v roce 2023 je minimální daň z cigaret téměř stejná jako v roce 2016, a reálná cena cigaret v roce 2022 byla dokonce nižší než v roce 2016," uvedla. V současné době je tato částka asi 51 korun.

Vláda v konsolidačním balíčku veřejných financí navrhuje, aby se daň zvýšila na 84,40 koruny na krabičku. Podle Rossové je zvýšení pozitivní trend, který odpovídá i návrhu Evropské unie. Nižší daně by měly zůstat na řezaný tabák. V současné době je kilogram zdaněný asi 3000 korunami, v návrhu je zvýšení na 3300 korun. "Lidi to motivuje místo toho, aby přestali kouřit, aby si začali balit své vlastní cigarety," řekla. EU podle ní navrhuje, aby daň byla přes 4200 korun. "Pokud by se to srovnalo s cigaretami, bylo by to přes 6000 Kč," dodala.

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje, aby zahřívaný tabák byl daněný stejně jako klasické cigarety. V ČR je teď zdaněný 3000 korunami, v návrhu je zvýšení na 3450 korun. Nově balíček zavádí daň i z elektronických cigaret a z nikotinových sáčků. "Současný vládní návrh je velice dobrý, jde správným směrem. Není ale dobře řešený řezaný tabák a zahřívaný tabák," uvedla.

Dostupnost cigaret odborníci měří podílem z průměrného platu, za který je možné si koupit 19 balíčků cigaret. V roce 2004 to bylo 4,4 procenta, potom vzrostla na více než pět procent, v roce 2020 se ale znovu snížila na 4,7 procenta. "Každý rok by se měla daň ošetřit o inflaci a nárůst průměrné mzdy, aby se dostupnost cigaret snižovala, a ne zvyšovala," řekla.

Odborníci varují před tím, že žádnou z forem užívání tabáku či nikotinu nelze považovat za zdraví neškodnou. "Kdyby byl tabák objevený dneska jako nová rostlina, tak by určitě neprošel toxikologickými testy a pro užívání lidmi by nebyl povolen," řekl Ladislav Kokoška z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. Výrobky z tabáku se podle něj používají jako přírodní alternativa k pesticidům hubícím škůdce.

Riziko u beztabákových alternativ je podle nich zejména nikotin, na kterém vzniká závislost. "Nikotinové sáčky neobsahují tabák a nezahřívají se. Nejsou neškodné ani zdravější než kouření, ale zdravotní riziko je pro kuřáka logicky výrazně nižší než riziko spalovaného nebo zahřívaného tabáku," uvedla Kamila Zvolská z Centa pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

S kouřením podle Evy Králíkové, která centrum pro závislé vede, souvisí každý rok asi 16.000 až 17.000 úmrtí. Lidé podle ní nevědí, že odvykat mohou s pomocí účinných léků, které je zbaví abstinenčních příznaků. V ČR kouří podle odhadů asi dva miliony lidí, léčbu závislosti využilo loni jen necelých sedm stovek z nich.