Experti z NASA potřebují kvalitnější data, aby vyhodnotili původ UFO

Washington - Odborníci z komise zřízené při americkém Národním úřadu pro letectví a vesmír (NASA) potřebují kvalitnější data, aby se dokázali vyjádřit k "neidentifikovaným vzdušným jevům", označovaných dříve také jako UFO. Po prvním veřejném slyšení expertů to napsala agentura Reuters. Odborníci analyzují data, která nepodléhají utajení, která získali od státních i soukromých subjektů. Svou zprávu by měli zveřejnit do konce července.

"Pokud bych měl shrnout do jedné věty to, co si myslím, že jsme se dozvěděli, tak je to, že potřebujeme kvalitní data," řekl předseda komise expertů David Spergel. Na nedostatek kvalitních dat při veřejném slyšení poukázala i ředitelka vědeckých programů NASA Nicola Foxová. Bez těchto údajů podle ní hrozí, že nebude možné se vědecky vyjádřit k původu neidentifikovaných vzdušných jevů.

Komisi, která má 16 členů z řad vědců i bývalých astronautů, NASA ustanovila v loňském roce. Výskyt UFO zkoumá na základě údajů, které sesbíraly státní i soukromé instituce. Podle Spergela však bylo shromažďování dat o UFO ve státních institucích "nesystematické a fragmentované" a samotné údaje často pocházejí z "přístrojů, které nebyly seřízené pro sběr vědeckých údajů".

Výzkumník NASA Dan Evans uvedl, že řada členů komise čelila obtěžování a vyhrůžkám na internetu po zveřejnění informace, že v ní zasedají.

Neidentifikovanými vzdušnými jevy se zabývá i komise, která vznikla při americkém ministerstvu obrany. Ta má přístup k údajům, které v uplynulých desetiletích sesbírala armáda.

Podle agentury AP je expertní komise při NASA prvním krokem pro vědecké vysvětlení výskytu některých záhadných úkazů na nebi. Podle NASA nic dosud nenasvědčuje tomu, že by neidentifikované vzdušné jevy měly mimozemský původ.