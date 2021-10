Experti vyzvali protidrogovou koordinátorku Vedralovou k odstoupení

Praha - Asociace nestátních organizací (ANO) vyzvala národní protidrogovou koordinátorku Jarmilu Vedralovou k odchodu z funkce. Podle expertů a expertek na problematiku závislostí není kompetentní a schopná českou protidrogovou politiku řídit, svým působením přispívá k její destrukci. Asociace to uvedla ve svém prohlášení, které zveřejnila na tiskové konferenci. Adiktologické služby po republice dnes v poledne na čtvrt hodiny zastavily provoz. Reakci Vedralové ČTK zjišťuje.

Asociace nestátních organizací zastřešuje 27 organizací. Jejich experti a expertky se zaměřují na prevenci, léčbu, terapie či snížení rizik a dopadů závislostí. Výzvou k odstoupení asociace reagovala na odchod dlouholetého šéfa Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktora Mravčíka, který ve funkci končí na konci října. Asociace to označila to za poslední kapku a upozornila, že vládní protidrogový odbor opustili v poslední době i další odborníci a odbornice.

"V kombinaci s dalšími fatálními přešlapy, neschopností a neochotou stávajícího vedení odboru protidrogové politiky zajistit pro adiktologickou péči v ČR odpovídající financování či bránit neustálým pokusům o přesun agendy pod ministerstvo zdravotnictví tak dochází k plíživé destrukci adiktologické péče. Poskytovatelé adiktologických služeb již nemohou nadále mlčet a vyzývají národní koordinátorku k rezignaci," uvedla asociace v prohlášení.

Protidrogovou politiku má na starosti odbor úřadu vlády. Řídí ho od srpna 2018 po výběrovém řízení Vedralová jako národní protidrogová koordinátorka. Její jmenování vyvolalo tehdy nesouhlasné reakce expertů i kritiku opozičních Pirátů. Vláda má i svou radu pro koordinaci protidrogové politiky. Předsedá jí premiér Andrej Babiš (ANO). V posledních letech se opakovaně objevila snaha agendu z úřadu vlády přesunout pod ministerstvo zdravotnictví. Experti proti tomu vystupovali. Zdůrazňovali, že problematika se týká více resortů. Přemístění zabránili.

Poskytovatelé adiktologické péče zmiňují neodbornost Vedralové, rozpad odborných týmů, ohrožení monitoringu či zajištění služeb i legislativy. Obávají se, že se připravený návrh zákona ke zlepšení fungování adiktologických služeb nebude prosazovat a že se vládní protidrogový odbor přesune pod resort zdravotnictví.

Podle podkladů k zákonu by v Česku závislost na tabáku mohla hrozit 2,4 milionu lidí, na alkoholu asi 800.000 a na hraní asi 290.000 lidí. Další desítky tisíc osob jsou závislé na nelegálních drogách. Experti poukazují na to, že závislosti mají dopad na zdraví, vztahy i práci. Stát pak má zvýšené výdaje a tratí na příjmech.

Česká protidrogová politika stojí na vyváženosti prevence, léčby a represe. Podle odborníků funguje úspěšně. Varují, že pokud by se oslabila, mohlo by se to projevit v nárůstu počtu závislých či nakažených žloutenkou, virem HIV i dalšími chorobami a růstem výdajů na zdravotnictví, policii a justici.