Experti si nemyslí, že výsledek s Dány ovlivnil Bořil, Řepka má opačný názor

Praha - Experti oslovení ČTK si nemyslí, že výsledek sobotního čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Dánsku (1:2) výrazně ovlivnilo nasazení obránce Jana Bořila do základní sestavy. Slávistický kapitán dostal přednost před Pavlem Kadeřábkem a po vypršení trestu za dvě žluté karty se vrátil do zahajovací jedenáctky. Bývalý reprezentant a vyhlášený "bouřlivák" Tomáš Řepka naopak Bořilovo nasazení ostře zkritizoval.

Bořil nastoupil ve všech třech zápasech skupiny. Ve vítězném osmifinále proti Nizozemsku (2:0) nemohl hrát a na levém kraji obrany ho nahradil obvyklý pravý bek Kadeřábek z bundesligového Hoffenheimu, který záskok úspěšně zvládl. Šilhavý na čtvrtfinále vrátil do sestavy Bořila, byť slávistický kapitán neměl na Euru ideální formu. Nedařilo se mu ani v sobotu, při druhém inkasovaném gólu neuhlídal střelce Kaspera Dolberga.

"Kadeřovi se povedl zápas proti Holandsku, trenér možná chtěl, aby tam byl zase levák nebo Bořilovi věřil. Já bych tohle ani nekritizoval. Kdyby tam dal Kadeře a on byl u některého gólu, tak by se zase říkalo, proč tam nedal Bořila? Bořil je skvělý hráč, který odehrál za Slavii spoustu kvalitních utkání. Bohužel Euro na něm bylo vidět, že je trošku zavařený, což je úplně normální. Neberu to tak, že bychom prohráli kvůli Bořilovi," řekl bývalý reprezentační kapitán Tomáš Sivok.

"My jsme v tomhle specifický národ, všichni pak hodnotíme, co se mělo udělat a co ne. Z pohledu trenéra říkám, že to nějak cítil, nějak vnímal soupeře a kabinu a udělal tohle rozhodnutí. Možná jsme si po Holandsku mohli říkat, že vítězná sestava se nemění, ale takhle to nefunguje. Trenér se takhle rozhodl, nevyšlo to. Někdy uděláte dobré rozhodnutí, někdy ne. Nikdy to neděláte pro to, abyste prohrál. Prostě věřil téhle sestavě a je to třeba respektovat," dodal trenér David Holoubek, který vedl reprezentační "áčko" vloni na podzim v zápase se Skotskem, v němž kvůli koronaviru nastoupil narychlo složený náhradní výběr.

Nasazení Bořila bylo jedinou změnou v základní sestavě oproti duelu s Nizozemskem. "Je to klišé, že vítězná sestava se nemá měnit. Ale musí tam být i úvahy podle kvalit soupeře, jestli se tam třeba tenhle hráč typologicky hodí víc, nebo nehodí. Myslím, že tahle změna nepřinesla nic neočekávaného. V žádném případě nasazení Bořila místo Kadeřábka neberu jako nějakou trenérskou chybu," řekl mistr Evropy z roku 1976 a autor legendárního dloubáku z penalty ve finále Antonín Panenka.

"Nevím, jak trénoval Bořil, jak Kadeřábek, jak vypadali, co trenér Šilhavý se svým štábem v zápase zamýšlel. Můj úhel pohledu - nechal bych tam Kadeřábka. Trenér se rozhodl pro Bořila a bylo to jeho rozhodnutí. Udělal to, protože si myslel, že to bude správné rozhodnutí. Jestli to je, nebo není chyba, si musí vyhodnotit někdo jiný," konstatoval asistent Bohemians 1905 Erich Brabec.

Bývalý reprezentant Řepka označil Bořilovo nasazení za chybu. "Proti Dánsku nám to prohrál trenér Šilhavý. Jak trefil sestavu proti Nizozemsku, tak proti Dánsku ji netrefil vůbec. On nezapře díky své minulosti svoji slabost pro slávisty. Ale když chce Slavia prodat Bořila, tak ať to nedělá na úkor toho, že bude hrát v základu na mistrovství Evropy, i když je úplně z formy," uvedl bývalý sparťan na sociální síti instagram.