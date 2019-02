Praha - Česká republika vysokorychlostní železnici potřebuje, státu to pomůže ekonomicky i sociálně. Na dnešním semináři k výstavbě rychlodrah se na tom shodli dopravní experti. Zároveň odmítli názory, že Česko je pro tento typ tratí příliš malé. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v současnosti zpracovává několik studií, které zkoumají podmínky pro výstavby rychlotratí z Prahy do Drážďan, Brna nebo Mnichova. Studie se budou postupně dokončovat během příštích dvou let.

Člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj Jiří Pohl uvedl, že rychlé trati podpoří další růst železniční dopravy v Česku a výraznou úsporou času pomohou i tuzemské ekonomice. Právě časový efekt těchto staveb bude podle něj důležitý při pokračujícím úbytku pracovních sil na českém trhu práce.

Rychlodráhy uvolní podle podporovatelů projektů i současné přetížené konvenční železnice. Pomoci by měli především v okolí velkých aglomerací, případně i v nákladní přepravě. Podle Oldřicha Sládka, výkonného ředitele Žesnad.cz, které sdružuje nákladní dopravce na železnici, však bude potřeba vedle rychlých tratí rozvíjet právě i konvenční koleje. Nákladní dopravci na železnici jsou podle něj v současnosti proti konkurenci na silnici znevýhodnění právě kvůli nízké propustnosti drah.

K dalším výhodám vysokorychlostních tratí podle účastníků konference je nutné také vyzdvihnout bezpečnostní i ekologické efekty, které podle nich vzniknou díky přechodu části silniční dopravy na železnici.

Problémy však podle některých expertů mohou vzniknout například při výstavbě a rozvoji těchto projektů. Podle akademiků v současnosti chybí na univerzitách studenti pro tento obor, což se projevuje i na pracovním trhu. Komplikace mohou vzniknout i při financování nebo územních řízeních.

Loňská novela o urychlení dopravních staveb obsahuje seznam staveb, jimž by měla například snadnějším vyvlastňováním pozemků pomoci zrychlit jejich realizaci. Do seznamu patří i všechny připravované vysokorychlostní tratě.