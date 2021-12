Experti: Problémy s bytovou nouzí mohou ČR ročně stát 11 miliard Kč

"Sociální bydlení a nové sociální byty se téměř výhradně financují z evropských fondů. To není úplně dobrá zpráva, protože evropské fondy nemohou nikdy pokrýt potřeby. Ty jsou odhadovány na 35.000 až 60.000 bytů. Evropské fondy dokážou v programovacím období zafinancovat 2300 bytů. Je to sice úctyhodné číslo, ale opravdu nestačí," uvedla Žáková. Podle ní sociální byty v Česku tvoří asi půl procenta bytového fondu a v EU v průměru sedm až osm procent. V Rakousku či Dánsku je to čtvrtina a v Nizozemsku je podíl ještě vyšší, dodala Žáková. Podotkla, že české veřejné výdaje na sociální bydlení odpovídají asi tisícině procenta HDP a v Rakousku či Francii je to čtvrtina procenta HDP.

Od roku 2014 do roku 2023 má podle iniciativy Za bydlení za evropské peníze v Česku vzniknout 2350 sociálních bytů. Tři čtvrtiny z nich budují města a obce, zbytek neziskové organizace a kraje. Letos v květnu bylo hotových 1058 bytů. Zástupci iniciativy uvádějí, že v novém období do roku 2027 má do sociálního bydlení z EU plynout 115 milionů eur (nyní v přepočtu přes 2,9 miliardy korun).

Experti podotýkají, že evropské dotace mají sloužit k otestování inovativních řešení. Samosprávy a neziskové organizace tak vedle zřizování bytů vyzkoušely bytová poradenská centra, nastavení sociální práce či záruky za nájemníky. "Bez evropských fondů by tyto věci nevznikly. Neměli bychom na čem stavět. Závislost na evropských fondech není ale dlouhodobě udržitelná. Je potřeba, aby financování nástrojů převzal stát a bylo dlouhodobé a předvídatelné," řekl šéf Platformy pro sociální bydlení Vít Lesák.

Česko podle expertů i zástupkyně EK potřebuje zákon o bydlení s rozdělením rolí státu a obcí i nastavením financování a sociální práce. V předminulém období normu chystala Sobotkova vláda, shodu na ní ale nenašla a neprosadila ji. Zákon slibovala ve svém programu i Babišova vláda, krátce po svém nástupu ho ale nahradila programem Výstavba s dotacemi a úvěry pro obce. Z toho se v roce 2020 postavilo 70 bytů.

Podle kandidáta na ministra pro místní rozvoj Bartoše se musí jasně vytyčit cíl k řešení bytového problému. "Tím je funkční zákon včetně financování. Pak debata bude mít konec," řekl Bartoš. Věří tomu, že budoucí vláda zákon předloží "nejlépe v brzké fázi" volebního období, podle budoucího ministra by se měla norma do Sněmovny dostat co nejdřív. Zmínil i úpravu stavebního zákona a dotačních programů.