Praha - Přísnější emisní limity pro automobily vyráběné v EU se promítnou do cen vozů pro zákazníky. Celé automobilové odvětví se změní k nepoznání. Uvedli to odborníci na automobilový průmysl oslovení ČTK.

Ministři životního prostředí členských zemí EU se v noci na dnešek dohodli, že osobní automobily vyráběné v unii od roku 2030 by měly vypouštět o 35 procent méně CO2 než v roce 2021, dodávky pak o 30 procent méně. Dříve přijatý návrh Evropského parlamentu byl 40 procent, automobilky požadovaly 20procentní snížení.

"Vyrovnat se s tím bude pro automobilky velmi náročné. Primárně musí akcelerovat rozvoj elektromobility a zřejmě budou muset elektrická auta prodávat s minimální či nulovou marží. Takže jde o technologické i ekonomické ohrožení oboru. Tlak, který spolu s dalšími externími trendy změní automobilové odvětví k nepoznání," uvedl partner EY Petr Knap.

Schválený návrh emisních limitů pro osobní automobily podle výkonného ředitele Sdružení automobilového průmyslu Zdeňka Petzla zůstává i nadále velice ambiciózní a přesahuje velmi výrazně to, co po zvážení všech možností navrhovala jak sama Evropská komise, tak i český automobilový průmysl, potažmo země V4 a Německo.

"To, že skokové změny emisních limitů v takto rychlém sledu zaplatí přímo v ceně výrobku nebo nepřímo v daních občan, aniž by se mu zvýšila užitná hodnota vozů, je zřejmé. Přesto se český autoprůmysl hlásí k nízkoemisní mobilitě, udělá vše pro to, aby pro nástup elektromobilů byly vytvořeny co nejlepší podmínky. Nadále také bude přesvědčovat vládu, že je nutné naplnit všechny body Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu, včetně finančních pobídek pro občany tak, aby byly nákupy elektromobilů pro ně atraktivní," řekl ČTK.

Evropská asociace výrobců aut ACEA uvedla, že opatření budou mít negativní dopad na konkurenceschopnost průmyslu, na zaměstnance automobilek i na spotřebitele. Doplnila, že systém založený na sankcích, který minulý týden podpořili poslanci Evropského parlamentu, v kombinaci s vysokými prodejními kvótami není v souladu s realitou a narušuje zásadu technologické neutrality.