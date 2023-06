Experti: Poplatek za předčasné splacení hypotéky by mohl snížit sazby

Praha - Zavedení poplatku za předčasné splacení hypotéky by mohlo vést ke snížení hypotečních sazeb. Banky do nich už nebudou promítat riziko, že přijdou o očekávaný výnos, komentují experti oslovení ČTK návrh zákona, který minulý týden schválila vláda. Zároveň ale upozorňují, že lidem, kteří si vzali hypotéku v době vyšších sazeb a doufali v brzké refinancování, novela situaci komplikuje. Připomínají, že změna se má týkat i smluv, které už jsou uzavřené. Výhrady k návrhu má vedle opozice i část vládních poslanců.

Zákon umožní bankám žádat po klientovi v případě, že hypotéku splácí za jiných než zákonem vymezených podmínek, poplatek do dvou procent nesplacené jistiny. "Jde o zastavení takzvané úvěrové turistiky klientů. A bohužel toto spekulativní přebíhání klientů má dopad na ostatní klienty, a tedy zejména na vyšší úrokovou sazbu. Zkrátka tu ztrátu za jednoho klienta zaplatí klient druhý na zvýšené procentní sazbě," uvedla specialistka na hypotéky ve společnosti FinGO Jana Vaisová.

Regionální ředitel realitní společnosti Century 21 Michal Svoboda připomněl, že banky dlouhodobě nesou nelibě předčasné splacení hypotéky kvůli přechodu k jiné bance. "Současný návrh zákona bankám v takovém případě poskytuje možnost určité kompenzace formou jakéhosi storno poplatku. Tento poplatek by měl z podstaty přechodu zabránit, jelikož by se výhodnější podmínky jiné banky tímto poplatkem vykrátily," míní. "V konečném důsledku takové opatření poskytne bankám vyšší míru jistotu jejich výnosů, což by se mohlo promítnout do snížení úrokových sazeb," dodal.

Analytik investiční společnosti Portu Lukáš Raška varoval, že v době vysokých úrokových sazeb zákon ještě zhoršuje pozici lidí, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení. "Při výběru banky pro financování hypotéky třeba budou muset zvažovat i to, jestli banka která nabízí nejnižší úrok na hypotéce nesáhne v budoucnu k velké pokutě za předčasné splacení," uvedl. Zdůraznil, že se úprava bude vztahovat i na smlouvy, které už platí. "Pokud si tak někdo vzal hypotéku v nedávné době i přes vysoké sazby a doufal v předčasné refinancování, návrh zákona mu háže klacky pod nohy," řekl Raška.

Odborníci se shodují v tom, že zákon dává bankám i klientům lepší představu o tom, co jsou účelně vynaložené náklady za předčasné splacení hypotéky. "Zamezí se polemikám o neférovosti z jedné či druhé strany, jak to také známe z minulosti, kdy některé banky účtovaly nepřiměřené poplatky klientům, za což padly i tvrdé pokuty. Dříve zákon jasně nestanovil výpočet poplatků. Nově bude k dispozici on-line kalkulátor výpočtu poplatků pod dohledem ČNB," podotkla Vaisová.

"Novela tyto náklady jasně definuje a zároveň zachovává možnost předčasně splatit úvěr bez sankce v těžké životní situaci a rozšiřuje možnosti splacení úvěru bez sankce o prodej nemovitosti nebo rozvod, což klienti určitě uvítají," míní konzultant společnosti 4fin David Krůta.

Novela rozšiřuje možnosti předčasného splacení hypotéky o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu a o prodej nemovitosti po nejméně dvou letech od její koupě. Zachovává také právo každý rok splatit 25 procent původní jistiny úvěru zdarma za jakýchkoliv podmínek.

Vláda novelu schválila minulý týden, někteří koaliční poslanci ale proti ní vystupují. "Trestat někoho, kdo se rozhodne svou hypotéku splatit dřív, je špatně a budu proti. Jsme tu od toho, abychom lidem pomáhali, ne jim házeli klacky pod nohy," uvedl dnes na twitteru předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Proti návrhu se podle České televize postavila také část Starostů a všichni Piráti. "Myslím si, že to opatření se do dnešní doby moc nehodí," míní šéf sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (za STAN). "V podstatě to znamená přesun peněz od lidí, kteří splácejí hypotéky, v řádu miliard korun ve prospěch bank bez toho, aniž by cokoli musely udělat," řekl ČT šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.