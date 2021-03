Experti pojmenovali překážky, které brání řešení bezdomovectví

Praha - Překážkou pro řešení problému bezdomovectví v Česku je neochota politiků, chybějící zákon o bydlení, nespolupráce resortů či nedostatek financí od státu. Čerpání dotací na výstavbu sociálních bytů brání administrativní překážky. Bariéru představuje i to, že úřady přistupují k lidem v bytové nouzi jako k viníkům. Na dvoudenní konferenci o překážkách při návratu lidí bez domova do bydlení se na tom shodli experti z různých oborů. Své poznatky představili dnes na briefingu. Předají je porotě, která zpracuje výsledný materiál.

Podle výsledků sčítání lidí bez domova jich v Česku před dvěma lety bylo 24.830. Zhruba polovina z nich žila venku a přechodně využívala noclehárny. Analýza Platformy pro sociální bydlení a organizace Lumos za rok 2018 ukázala, že v provizorním bydlení, nevyhovujícím bytě či bez domova bylo 54.000 domácností. Celkem to bylo 83.000 lidí, z nich 20.500 dětí. Státní Agentura pro sociální začleňování před rokem spočítala, že ztráta bydlení tisícovky lidí s dluhy z dětství či ze samoživitelských rodin připraví rozpočty státu, krajů a obcí ročně zhruba o čtvrt miliardy korun.

Shodu na postupu řešení experti hledali na takzvané konsensuální konferenci. Snažili se pojmenovat překážky na straně státu, radnic či neziskových organizací. Podle jednoho z organizátorů, sociologa Martina Potůčka by se zjištění mohla promítnout do návodu pro veřejnou správu. Výsledek shrne pětičlenná porota, zohlední pohled obcí, státu, organizací i potřebných.

"Máme za úkol vydolovat konsensus, který by byl dostatečně jasný a zřetelný, a apelovat na politiky a další aktéry, kteří s problémem mohou něco udělat," uvedla šéfka poroty Anna Šabatová. Podle ní je bezdomovectví nedůstojné a udržovat ho je nemravné.

Jako jeden z hlavních problémů experti zmiňují neochotu politiků se věcí zabývat. Poukazují i na to, že resorty nespolupracují. V Česku se už několik volebních období nedaří připravit zákon o sociálním bydlení. Normu střídavě chystají ministerstva práce a pro místní rozvoj. Nyní je na stole návrh o dostupném bydlení. Není jisté, zda se do voleb stihne. Podle odborníků chybí i výzkumy a data, od kterých by se řešení mělo odvíjet.

Podle analytika Radovana Svobody legislativa chybí hlavně zástupcům měst a obcí, které problém s lidmi v bytové nouzi aktivně řeší. Stěžují si i na nedostatek peněz od státu a administrativní bariéry při čerpání dotací na výstavbu sociálních bytů. Podle expertů by radnice pak měly byty přidělovat tak, aby nevznikaly takzvané špatné adresy. Nutná je i sociální práce a podpora ohrožených, kteří se do běžného bydlení vracejí. Stát by měl řešit i velké rozdíly cen za bydlení po republice, dodal Svoboda.

Podle Michaely Šmídové z organizačního týmu se experti shodují také na nevhodnosti dosavadního přístupu k lidem bez domova. Úřady i veřejnost je často vnímají jako viníky, kteří si za svou situaci mohou sami. To se odráží i ve zpřísňování zákonů o dávkách, podotkla Šmídová.