Experti: Okružní metro by v Praze ulevilo centru a pomohlo rozvoji dalších částí

Praha - Okružní linka metra O v Praze by mohla pomoci ulevit přetíženým částem v centru města, zároveň by mohla vést k rozvoji dalších oblastí v metropoli. Zvlášť při předpokladu dalšího dynamického rozvoje hlavního města si to myslí odborníci na dopravní stavby, které oslovila ČTK. Podle nich je vhodné, že se o studii proveditelnosti k nové lince metra uvažuje už nyní, protože by to mohlo pomoci při trasování a financování stavby.

Prověření možnosti stavby okružní linky metra s označením O chce v rámci studie proveditelnosti letos zadat uskupení Praha Sobě, které je součástí vedení města. Linka by podle něj odstranila nutnost jezdit v některých trasách přes centrum, ulevila přetíženým úsekům metra, zjednodušila dojíždění do práce pro Středočechy a napojila na systém MHD plánovanou novou zástavbu. S návrhem v principu souhlasí i opoziční ODS a ANO, podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) bude nutné trasu prověřit.

Podle Martina Všetečky z Ústavu pozemních komunikací Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně je ve velkých městech poměrně běžné nestavět všechny linky metra jen do centra. Jako hlavní důvody k tomu vidí v přetížení úseků v centrální části města a zkrácení cesty mimo centrum. "Samozřejmě dost to souvisí s urbanismem města, to znamená, zda je spíše monocentrické, nebo spíše polycentrické," podotkl. Výstavba okružní linky podle něj často může podpořit rozvoj dalších oblastí města. Současné zatížení metra v Praze podle Všetečky dospělo do stavu, kdy je podle něj rozumné se otázkou okružní linky zabývat. Zdůraznil přitom, že zatím jde pouze o prověření, ne už zadaní stavby.

Podle Milana Kříže z Ústavu logistiky a managementu dopravy Fakulty dopravní ČVUT vše nasvědčuje tomu, že v budoucnu bude růst počet obyvatel Prahy a okolí. Na to je potřeba reagovat v územním i dopravním plánování, uvedl. Zároveň připomněl, že projekt okružní linky v Praze je zatím vize, přičemž ze studie může vzejít několik variant projektu, který bude mít různý vliv na navazující dopravu a územní plán. Případná stavba nové linky by podle něj měla vycházet z rovnováhy mezi územním a dopravním plánováním ve městě a také z politického i společenského konsenzu.

Experti se shodli na tom, že otázku, zda je vůbec podobná okružní linka v Praze reálná, zodpoví právě chystaná studie proveditelnosti. Podle Kříže je správné, že se o studii uvažuje už nyní, protože někdy nastávají situace, kdy je předem přijato řešení, které se pak ukáže ve studii jako ekonomicky neefektivní. Všetečka v této souvislosti uvedl, že je zatím předčasné hovořit o konkrétním vedení linky ještě před zpracováním studie. Nejvhodnější konkrétní vedení trasy linky by měla zodpovědět právě zadaná studie proveditelnosti.

Podle prvního návrhu, který ve čtvrtek představil náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě), by nová linka měla vést z Nádraží Podbaba přes Dejvice, Smíchov, Dvorce, Budějovickou, Vršovice, Žižkov, Vysočany, Čakovice a poté v druhé fázi severně zpět do Podbaby. Náklady na okružní linku se podle Scheinherra nyní nedají odhadnout.

Město nyní čeká na stavební povolení pro stavbu prvního úseku čtvrté linky metra D, který má měřit asi deset kilometrů a propojí Pankrác a Písnici. V budoucnu má být postaven další úsek z Pankráce na náměstí Míru. Celková předpokládaná cena linky D je podle letošní aktualizace 97,79 miliardy korun.