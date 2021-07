Experti: Český vývoz balancuje mezi dobrou poptávkou a potížemi s nabídkou

Praha - Český vývoz podle odborníků balancuje mezi příznivou situací v poptávce a pokračujícími potížemi na nabídkové straně. Zpožďují se dodávky výrobního materiálu, některé suroviny a polotovary jsou nedostupné, navíc roste jejich cena. Firmy se znovu potýkají s nedostatkem pracovníků. Přes tyto komplikace se v příštích pěti měsících očekává dvouciferný růst vývozu v průměru o 18 procent v meziročním srovnání. Vyplývá to z takzvaného indexu exportu, který připravují Raiffeisenbank a Asociace exportérů. Jejich zástupci ho dnes představili na on-line tiskové konferenci. Podle průzkumu obou společností podporuje přijetí eura 57 procent českých vývozců, 29 procent z nich by uskutečnění tohoto kroku uvítalo v co nejkratší době.

Rozvolnění protiepidemických opatření v tuzemsku i zahraničí podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské otevřelo českým exportérům nové příležitosti a trhy. Ekonomické oživení navíc podle ní znamená, že přísun nových zakázek od stávajících zákazníků roste. "Směrodatné není pouze svižné tempo českých, nýbrž z hlediska re-exportů, i německých průmyslových zakázek," uvedla.

Kvůli nedostatku výrobního materiálu a zpožďování dodávek, ale podle místopředsedy Asociace exportérů Otty Daňka stoupá ve výrobních podnicích rozpracovanost a klesá stav hotových produktů ve snaze uspokojit poptávku. Kromě toho, že chybějí čipy, scházejí podle něj také plasty, legovaná ocel, barevné kovy a ocelové pásy. "Navíc situace na trhu práce se znovu přiostřuje. Zaplnit neobsazená pracovní místa je znovu těžší a těžší. Připočteme-li brutální nárůst cen komodit, nedostupnost komponent, prodlužování dodacích termínů a nedostatek transportních kapacit a růst jejich cen, situace je extrémně napjatá," řekl.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Daněk doplnil, že dodavatelé momentálně vůbec o cenách nediskutují, navíc množství dodaného materiálu se může výrazně lišit od objednávky. Dodací lhůty, které byly v minulosti tříměsíční, se podle Daňka prodloužily na půl roku, výjimečně až na devět měsíců.

Vývoz v květnu podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziročně vzrostl o 41,6 procenta na 334,3 miliardy korun, dovoz stoupl o 38,6 procenta na 327,9 miliardy korun. Bilance zahraničního obchodu skončila v pátém měsíci podle ČSÚ s přebytkem 6,3 miliardy korun, meziročně je to zlepšení o 6,9 miliardy. Podle analytiků se ale jedná o výrazné zklamání. Medián trhu podle nich totiž za květen počítal se zvýšením přebytku z dubnových 19,3 miliardy na 25,3 miliardy korun. Nejnižší odhad předpokládal bilanci 20 miliard korun.

Průzkum: Přijetí eura podporuje 57 pct českých exportérů, čtvrtina je proti

Přijetí eura v současné době podle průzkumu Raiffeisenbank a Asociace exportérů podporuje 57 procent českých vývozců, 29 procent z nich by uskutečnění tohoto kroku uvítalo v co nejkratší době. Společnou evropskou měnu naopak zcela odmítá čtvrtina vývozců, obávají se na příklad rozpadu eurozóny nebo krize eura. Výsledky průzkumu uskutečněným mezi čtyřmi desítkami exportérů dnes na on-line tiskové konferenci představila hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Pro přijetí eura někdy ve vzdálenější budoucnosti je 21 procent vývozců, sedm procent respondentů by k tomu nepřikročilo dříve než v horizontu tří až pěti let.

Na přijetí eura nemá podle průzkumu 18 procent českých exportérů vyhraněný názor. "Mnozí si uvědomují, že euro či jakákoliv společná měna není samospásná. Nové zakázky a nové trhy sama o sobě nezíská. Jen konkurenceschopný výrobek a služba otevírá exportérům dveře u stávajících i nových zákazníků," řekla Horská.

Vláda v dubnu schválila konvergenční program, který je základním dokumentem pro přijetí eura. Ministerstvo financí v něm počítá s růstem zadlužení na 54,6 procenta hrubého domácího produktu (HDP) v roce 2024 z letošních očekávaných 44,8 procenta HDP. V případě úspor na straně příjmů a výdajů, které úřad plánuje, by mělo zadlužení stoupnout na 52,8 procenta HDP. Loni veřejný dluh činil 38,1 procenta HDP.

Evropská unie za standardních okolností bez dopadů pandemie koronaviru vyžaduje pro přijetí eura deficit veřejných financí pod třemi procenty HDP a zadlužení pod 60 procenty HDP.

Česká národní banka a ministerstvo financí loni v prosinci ve společném pravidelném materiálu opět doporučily vládě zatím nestanovovat cílové datum vstupu do eurozóny. Současná vláda Andreje Babiše (ANO) ve svém programovém prohlášení uvedla, že nebude o vstup do eurozóny usilovat.