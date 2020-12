Experti budou jednat o tom, zda MZd vládě navrhne pátý stupeň PES

Praha - Expertní skupina ministerstva zdravotnictví bude muset řešit, zda úřad při setrvale vysokém skóre protiepidemického systému PES vládě navrhne přesun do pátého stupně pohotovosti. Skóre musí zůstat horší po tři dny, řekl dnes novinářům ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Dalším faktorem pro rozhodování podle něj bude nápor nových nakažených koronavirem na nemocnice. Blatný déle uvedl, že spolu s metodikou započítávání antigenních testů bude posouzeno i riziko jednotlivých aktivit. Mohlo by to vést i ke změně tabulek PES.

"Skóre musí být ve vyšší kategorii minimálně tři dny, a to samo o sobě bude důvodem k tomu rozhodování," uvedl ministr. S dalšími opatřeními bude podle něj nutné počítat minimálně v první polovině příštího roku. S otevřením škol se v lednu počítá podle aktuálního stupně rizikového skóre.

Skóre PES dnes stouplo na 76 bodů ze sta a odpovídá pátému, nejpřísnějšímu stupni rizika. Česko se ale teprve dnes z rozhodnutí vlády přesunulo ze třetího do čtvrtého stupně přísnosti opatření, navíc platí výjimka například pro obchody.

"Počet nově diagnostikovaných se zvyšuje, částečně i díky populačnímu testování antigenními testy," uvedl ministr. Na přelomu roku odhaduje až 10.000 nakažených denně. Zatím maximální denní počet byl zhruba 15.000.

Už tento týden bude podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška průměrně nových případů kolem 6000. Za týden jejich průměrný počet vzrostl o 30 procent, příští týden to bude ještě víc. Reprodukční číslo je 1,2, roste i podíl pozitivních ze všech testů. Stoupá i podíl nakažených seniorů, díky pravidelnému testování ale klesá počet nakažených v domovech důchodců.

Cílem je podle ministra zejména ochránit kapacity zdravotnického systému. "Dochází ke zhoršováním stavu v nemocnicích. V části krajů se opět zvyšuje množství nakažených zdravotníků, což kapacitu také snižuje," dodal Blatný. Aktuálně je nemocných 5100 zdravotníků. V průměru teď do nemocnic přichází kvůli zhoršení stavu 300 až 350 pozitivních denně. "Počet nových případů nemusí být takový problém, pokud se nepromítne do nemocnic," dodal.

MZd chce posoudit rizikovost aktivit kvůli covidu-19, změní PES

Spolu s metodikou započítávání antigenních testů bude podle ministra Blatného ke konci roku posouzeno i riziko jednotlivých aktivit. Mohlo by to vést i ke změně tabulek PES, řekl dnes novinářům. Rizikové skóre protiepidemického systému PES je číslo, které hodnotí vývoj epidemie za poslední dva týdny. Odpovídá mu pět stupňů přísnosti opatření, do nichž jsou zařazené ekonomické, kulturní, sportovní, vzdělávací a další aktivity.

"Budeme dělat všechno pro to, abychom byli schopni kvalifikovat riziko jednotlivých aktivit. To by mohlo vést i ke změnám v tabulkách. Méně rizikové aktivity by tak mohly být umožněny," uvedl Blatný. Současně ale také upozornil, že není nakloněn dalším výjimkám.

Protiepidemické skóre má fungovat tak, že pokud je překročena hranice pro vyšší stupeň, zvažuje ministerstvo zpřísnění po třech dnech, u nižšího stupně po sedmi dnech. Do třetího stupně, který umožnil například otevření obchodů, hotelů či restaurací, se Česko posunulo 3. prosince. Už po několika dnech ale skóre stouplo do čtvrtého stupně. Opatření, která mu odpovídají platí až od dnešní půlnoci, tedy od 18. prosince.

Skóre se vypočítává ze čtrnáctidenního počtu nakažených na 100.000 obyvatel, stejného parametru vztaženého na populaci seniorů, reprodukčního čísla a podílu pozitivních ze všech provedených testů. Kvůli antigenním testům ale bude nutné tuto metodiku podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky upravit, protože se jich díky plošnému testování provádí velké množství a pro jejich potvrzení se dělají další, většinou pozitivní, testy i původní metodou PCR.