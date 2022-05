Expert: Většina e-shopů v ČR neprosperuje, velké firmy budou růst na úkor malých

ČTK/WAVEBREAK/Wavebreak Media LTD

Praha - Česká republika je s počtem kolem 51.000 internetových obchodů považována podle firmy Shopsys za e-shopovou velmoc. Většina on-line prodejců ale neprosperuje. Postupně se tak bude prohlubovat rozdíl mezi jednotlivými firmami - velké budou na úkor malých a středních růst, některé menší společnosti ale mohou z trhu zmizet. Problém budou mít především obchodníci, kteří se nedokážou odlišit a budou chtít konkurovat pouze cenou. ČTK to řekl Michal Dugáček, nový e-commerce ředitel společnosti Shopsys, která je zaměřená na tvorbu e-shopů.

Z dat Asociace pro elektronickou komerci (APEK) podle Dugáčka vyplývá, že 90 procent on-line obchodů působících v tuzemsku má roční obrat do jednoho milionu korun. "To není ani na zaplacení jednoho člověka vzhledem k poměrně nízkým maržím v e-commerce," řekl. Dodal, že navíc i některé velké společnosti mají problém se ziskovostí. Zmínil například Mall Group, která společně s kurýrní službou WeDo vykázala za finanční rok končící letos 31. března provozní ztrátu (upravená EBITDA) 96 milionů zlotých, tedy přes půl miliardy korun, proti předchozímu mírnému zisku.

Mezi internetovými obchodníky se budou podle Dugáčka čím dál tím více "rozevírat nůžky". Větší firmy porostou rychleji než trh, nejsilnější společnosti budou těžit ze své velikosti a známosti mezi zákazníky. Menší a střední firmy budou slábnout nebo ukončí činnost, uvedl.

Pandemie koronaviru zrychlila rozvoj internetového prodeje a z velkých kamenných obchodníků nemají podle Dugáčka e-shop už pouze jednotky společností. Právě u provozovatelů kamenných prodejen lze ale očekávat více investic do on-line prodeje. "Pouze zhruba deset až 20 procent hráčů má e-shop a služby na něm na takové úrovni, že můžou konkurovat nejlepším e-commerce hráčům. Mám pocit, že někteří prodejci pořád e-commerce nevěnují dostatečnou pozornost a e-shop mají jen proto, že ´musí´," řekl dále Dugáček.

Překážky vstupu do internetového prostředí jsou podle Dugáčka sice poměrně malé, ale bariéry úspěchu obrovské. Dugáček proto kamenným obchodníkům radí, aby přestali své e-shopy řídit krizově, jak byli zvyklí v průběhu pandemie, a přistoupili k vedení více strategicky. Pro úspěšné fungování je dobré mít pro internetový obchod samostatný tým, nevčleňovat ho do stávajících oddělení marketingu nebo IT.

Dugáček doplnil, že internetoví i kamenní obchodníci se v důsledku rusko-ukrajinského konfliktu a rostoucí inflace musejí připravit na to, že lidé budou méně utrácet, zejména za zbytné zboží a budou ještě citlivější na cenu. Navíc mnoho produktů si už nakoupili v průběhu pandemie, kdy nemohli peníze tolik vydávat za kulturu nebo cestování.

Tržby internetovým a zásilkovým obchodům v březnu podle dat Českého statistického úřadu meziročně klesly o 19 procent.

Češi loni v e-shopech podle dat nákupního rádce Heureka a APEK utratili 223 miliard korun, meziročně o 14 procent více. Počet internetových obchodů ve srovnání s předchozím rokem vzrostl o tři procenta na 50.985.