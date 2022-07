Expert: Požár v NP České Švýcarsko vytvoří lepší prostředí pro zvířata

Praha - Požár v Národním parku České Švýcarsko bude z dlouhodobého hlediska mít pozitivní vliv na život divoce žijících zvířat. Očekává se, že smrkové porosty nahradí spíše smíšené lesy, čímž pro ně vznikne mnohem příznivější prostředí. ČTK to řekl děkan Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity Vladimír Bejček. Také podle biologa Přemysla Bobka z Botanického ústavu Akademie věd ČR se ekosystém s následky rozsáhlého požáru vypořádá. V národním parku zasahují hasiči na ploše 1000 hektarů.

"Z dlouhodobého hlediska to pro zvířata bude obrovský profit," řekl Bejček. Dřevo, které shoří, dodá do půdy živiny, přibude více listnatých stromů a lze odhadnout, že v budoucnu bude dominovat buk, který v této lokalitě převládal předtím, než v ní byly uměle vysazeny smrkové porosty. "Do několika let tam bude pro zvířata neporovnatelně příznivější prostředí," doplnil.

Lze podle něj říci že v národním parku se vyskytují druhy zvířat běžné po celém Česku. Jednou z výjimek je kamzík, který tam byl vysazen před více než sto lety a žije tam dodnes.

Zvířata by podle děkana neměla mít problém před plameny uniknout vzhledem k charakteru požáru. Park totiž není zasažen plošně, ale objevují se spíše jednotlivá ohniska, proto zvířata utečou dříve, než se k nim oheň dostane. Drobnější druhy jako lasice si jsou také schopné najít úkryty, a požár bez úhony přežijí.

Bobek, který se zabývá studiem vlivu požárů na dlouhodobý vývoj lesních ekosystémů, dnes ČTK napsal, že z biologického hlediska se ekosystém lesa s následky požáru vypořádá. "Požárové narušení lesa bude mít na přechodnou dobu nepochybně snadno viditelné projevy, ale určitě není namístě obávat se toho, že se na zasažená místa les už nevrátí," uvedl vědec. "Z našich výzkumů jasně vidíme, že každé takové narušení se v minulosti vždy podařilo zacelit," doplnil.

Také Bobek zdůraznil potřebu vyššího podílu listnáčů v nových generacích lesů v ČR. "Situace posledních let nám jasně ukazuje, že koncept jednodruhového hospodářského lesa postaveného na produkci smrku nedává do budoucna ekologický a ani ekonomický smysl," napsal vědec. "Dlouhodobým suchem oslabený smrkový les snadno podlehne napadení lýkožroutem, nebo ho zničí požár. Z výzkumů přitom víme, že listnaté lesy hoří podstatně méně snadno než jehličnaté," upozornil.

Požár v Českém Švýcarsku vypukl v neděli. Oheň zasáhl plochu zhruba 1000 hektarů. Na místě zasahuje přes 400 hasičů.