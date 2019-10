Expedice Tatra kolem světa 2 chce za tři roky ujet 270.000 km

Kopřivnice (Novojičínsko) - Ujet v letech 2020 až 2022 přibližně 270.000 kilometrů přes 69 zemí pěti kontinentů má v plánu expedice Tatra kolem světa 2, kterou dnes organizátoři představili v Kopřivnici na Novojičínsku. Cestovatelského projektu se má postupně zúčastnit okolo 300 lidí. Expedice chce navázat na výpravu Tatra kolem světa z konce 80. let minulého století. Ve čtvrtek projekt představí také v Praze před ministerstvem průmyslu. Do světa výprava vyrazí v únoru.

Fotogalerie

Jeden z organizátorů Marek Havlíček řekl, že cestování ho v životě nejvíce posunulo a jedním z hlavních cílů expedice je nabídnout takový prožitek dalším lidem. "V Bangladéši jsem viděl rodinu, která žije v prostoru šest krát šest metrů. Jsou šťastní a spokojení, nabízeli mi polovičku svého jídla. To mi hrozně změnilo život, úplně jinak jsem přistupoval k životu a vážil si toho, co mám. Dalo mi to jiný životní směr," řekl Havlíček.

Další motivací je udělat dobré jméno České republice. "Když jsem projel 120 až 130 zemí, tak všude, když člověk řekne Československo, tak se každý rozzáří, pamatuje si, kde to bylo, co to bylo, pamatuje si naše výrobky. Teď, když člověk řekne Česká republika, tak si nikdo nic nepamatuje," řekl.

Výprava v 80. letech byla původně pětičlenná a jela speciálně upraveným vozem Tatra T 815 GTC. Její nástupci budou mít k dispozici rovněž speciál, vůz Tatra T 815 4x4 v expediční úpravě. Auto má speciální hliníkovou nástavbu vážící pouhých 1380 kilogramů.

Petr Holeček, který bude jedním ze střídajících se řidičů, řekl, že auto poveze například nádrže na více než 800 litrů nafty a řadu speciálního vybavení. "Budeme mít s sebou satelitní telefon, nádrž na vodu bude mít skoro 1000 litrů, bude z nerezu a záchod je spalovací, spaluje výkaly, takže vymetáte jenom popel," popsal Holeček.

Stálí členové výpravy budou čtyři, v některých úsecích ale pojede ve vozidle najednou až 14 lidí. Expedice bude rozdělena do čtyř etap. Automobil na jednotlivé kontinenty přepraví loď. Ve voze budou vyhrazená místa pro zájemce, kteří expedici finančně podpoří a budou se k ní moci postupně přidávat na různé úseky.

"Celý úsek jsme rozdělili na maličké etapy. Spořádaně v určitý den dojedeme do hlavního města daného místa, kde vyzvedneme určitý počet lidí, pojedeme s nimi deset nebo 14 dní a zase je spořádaně odevzdáme na jiném letišti," popsal Havlíček.

Organizátoři už mají rozplánovanou první část z Evropy přes Turecko, Gruzii, Írán, Rusko či Mongolsko a také část Jižní Ameriky, čili do poloviny roku 2021. Budou dělat i projekty zaměřené na děti. "Jednou za rok vezmeme děti z dětských domovů nebo ze sociálně slabších rodin a uděláme s nimi čtrnáctidenní expedici někde ve světě," řekl Havlíček.

Nikdo z dočasných členů expedice se ale nepoveze jako host, každý bude mít svoje povinnosti. "Je to dřina. Kdo na expedici byl, tak ví, že někdy člověk zapadne, musí vzít lopatu a vykopat se, musí se každý den kopat latrína, musí se někde shánět voda, potraviny. Není to, že tam bude deset lidí sedět na zadku, my budeme kolem nich lítat a oni budou říkat, že chtějí vidět to a to. Ne, každý bude mít v týmu nějakou funkci," řekl Havlíček.

Celkové náklady expedice od koupě vozu přes stavbu obytné části po přepravu se odhadují až na 25 milionů korun. "Jen třeba náklady na pneumatiky na tři roky jsou někde kolem dvou milionů," řekl Havlíček.

Holeček řekl, že si výpravou splní dětský sen, který měl od doby, kdy viděl odjíždět první výpravu. "Asi každý kluk, kdo na to tehdy koukal, si říkal, že by to bylo úžasné být v takovéhle tatrovce s těmi chlapy. My jsme se po 30 letech rozhodli to zhmotnit," řekl Holeček.

První výprava vyrazila do světa v roce 1987 a k jejím hlavním úkolům patřila propagace kopřivnické automobilky ve světě. Z cesty měly mimo jiné vzniknout dva celovečerní filmy a televizní seriál. Do Prahy se ale výprava vrátila až v květnu 1990 po pádu komunistického režimu, kdy zájem lidí o ni opadl. Z filmů i seriálu sešlo, vzniklo jen několik knížek, dobových televizních reportáží nebo plechové a papírové modely speciálního auta. Stínem výpravy byla smrt jednoho z jejích členů Františka Jeniše, který zahynul při sjíždění řeky v Pákistánu.