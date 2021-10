Exnáměstek spravedlnosti Zimmel uspěl s žalobou kvůli převedení na referenta

Praha - Bývalý náměstek ministerstva spravedlnosti pro trestní politiku Vladimír Zimmel uspěl se správní žalobou, kterou napadl své převedení na místo řadového referenta. Soud dnes uvedl, že nové zařazení hrubě neodpovídá Zimmelovým schopnostem a zkušenostem. Zkritizoval také "dramatický" propad v platu. Rozhodnutím se tak bude muset znovu zabývat sekce pro státní službu ministerstva vnitra.

"Služební místo, na které byl žalobce (Zimmel) převeden, pro něj nebylo vhodné," konstatovala předsedkyně senátu pražského městského soudu Viera Horčicová. "Rozhodnutí náměstka ministra vnitra pro státní službu se zrušuje a věc se vrací k dalšímu řízení," řekla. Zároveň stanovila, že žalovaná strana musí Zimmelovi uhradit náklady, které vynaložil na soudní řízení. Rozsudek je pravomocný, vnitro proti němu může podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Zimmel přišel o funkci na konci roku 2018 v souvislosti s reorganizací úřadu, pro kterou se rozhodl ministr Jan Kněžínek (za ANO) a která snížila počet odborných náměstků ze čtyř na tři. Státní tajemník nejprve Zimmela postavil mimo službu a poté rozhodl, že ho od května 2019 převede na místo rady v oddělení kontrol a stížností Vězeňské služby a Probační a mediační služby. Tam Zimmel pobírá měsíční plat 40.790 korun, zatímco jako náměstek bral 112.890 korun.

Proti převedení se Zimmel odvolal a namítal, že nové služební místo pro něj není vhodné vzhledem k jeho vzdělání, kvalifikaci a praxi. Stát mu ale nevyhověl s tím, že jiné vhodné místo pro něj nebylo volné ani na ministerstvu spravedlnosti, ani v ostatních služebních úřadech.

V žalobě, kterou podal před dvěma lety, Zimmel mimo jiné podotkl, že práci na jeho současné pozici velmi snadno zvládne i čerstvý absolvent a není k tomu potřeba pětatřicetiletá praxe, kterou má on. "Jako řadový referent odpovídám na jednoduché dotazy občanů nebo na stížnosti vězňů, například ohledně přeložení do jiné věznice nebo že jim nechutná vězeňská strava. Je mi to líto, protože mám potenciál, který bych rád využil," popsal dnes soudu.

"Služební orgán by povinen zkoumat, zda je služební místo pro žalobce (Zimmela) vhodné. (...) Žalobce dlouhou řadu let působil na vedoucích pracovních pozicích," upozornila soudkyně. Připomněla také zprávy z předchozích pracovišť, které o Zimmelovi hovoří jako o vynikajícím a všeobecně uznávaném odborníkovi. Mimo jiné zmínila, že hrál aktivní roli při prosazování trestní politiky státu v obou komorách Parlamentu, že k této problematice vystupoval v médiích a přednášel při odborných debatách, že se podílel se na tvorbě strategických dokumentů. Obdržel i medaili za zásluhy o rozvoj Vězeňské služby.

"Pokles platu považuje soud za natolik dramatický, že zásadně vylučuje, aby bylo možno hodnotit služební místo jako vhodné," doplnila další argument Horčicová.

Zimmel dříve působil u policie, mimo jiné vedl oddělení v Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality. Poté se stal ředitelem finanční policie, kde se zaměřil na zajišťování výnosů z trestné činnosti. Následně pracoval jako poradce dvou ministrů vnitra. Na ministerstvo spravedlnosti nastoupil v roce 2014 za Heleny Válkové (ANO). V době jeho působení úřad mimo jiné uvedl do praxe elektronický monitoring vězňů. Právě Válkovou, současnou vládní zmocněnkyni pro lidská práva, žádal Zimmel předvolat jako jednu ze svědkyň. Soud mu v tom ale nevyhověl.