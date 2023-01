Exekutoři kritizují ministerský návrh na změny jejich odměn

Praha - Exekutorská komora kritizuje návrh ministerstva spravedlnosti na úpravu exekutorského tarifu, tedy odměn a náhrad pro soudní exekutory. Exekutoři tvrdí, že po zavedení nových pravidel by se jejich příjmy reálně snížily. V dnešní tiskové zprávě uvedli, že se s ministerstvem původně shodli na kompromisní variantě, pak ale do jednání vstoupili zástupci neziskového sektoru.

Ministerstvo kvůli inflaci zvýšilo od letošního ledna odměny notářům, od července plánuje zvýšit i odměny pro advokáty. Už dříve avizovalo, že navýšení odměn se kvůli současné ekonomické situaci dočkají i exekutoři. Jejich komora ale nyní napsala, že k podobě vyhlášky, kterou ministerstvo odeslalo koncem loňského roku do připomínkového řízení, má zásadní výhrady. Upozornila na to, že exekutorský tarif se nezměnil déle než 16 let.

"Zvýšení cen energií a zdražování služeb se dotýká všech, soudní exekutoři nejsou výjimkou. Zástupci komory proto požadovali minimálně dorovnání odměny soudních exekutorů na původní výši a do hotových nákladů promítnout inflaci za posledních 16 let," uvedli exekutoři. Za přijatelný kompromis by pokládali minimální zvýšení odměny na 3000 korun a paušální náhrady hotových výdajů na částku 5000 korun.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) v pondělí k exekutorskému tarifu uvedl, že u něj očekává složitější debatu než u tarifu advokátního. Zvýšení proplácení nákladů za exekuce může totiž dopadnout na sociálně slabé vrstvy, řekl. Účinnost kritizované vyhlášky navrhuje ministerstvo k 1. červenci letošního roku.

Mluvčí úřadu Vladimír Řepka dnes na kritiku reagoval tak, že ministerstvo s Exekutorskou komorou o novelizaci tarifů jedná, stejně jako s Českou advokátní komorou a s Notářskou komorou ČR. "K jednání byl přizván i Člověk v tísni poskytující dluhové poradenství," uvedl.

Návrh podle ministerstva navyšuje minimální odměnu exekutora: v exekuci, v níž jistina vymáhané peněžité pohledávky přesahuje 2000 korun, by se měla odměna zvýšit ze 2000 na 3000 korun. Současně ale vyhláška snižuje ze 3500 na 3000 korun paušální částku náhrady hotových výdajů, pokud jistina vymáhané pohledávky nepřesahuje 10.000 korun. Podle úřadu by to mělo dlužníky motivovat k zaplacení dluhu už v první fázi exekučního řízení.

"V tarifu se například navrhuje, aby u spisů s jistinou do 2000 Kč byla odměna při úhradě ve lhůtě 2000 korun plus DPH. Takových spisů bych musela měsíčně vymoci desítky, abych vydělala minimálně na mzdy zaměstnanců. A to vím, že není reálné," uvedla k tomu bruntálská soudní exekutorka Blanka Březinová.

Upozornila také na to, že náhradu za ztrátu času stanoví návrh pro exekutora - tedy člověka s právnickým vzděláním a praxí - na 200 korun za hodinu. "To je tedy stejně jako pro studenta na brigádě," poznamenala exekutorka. Dodala, že většina jejích spisů má jistinu do 10.000 korun, kde ministerstvo navrhuje snížení paušálních výdajů o zhruba 14 procent.

Komora připomněla, že v Česku je už nyní zhruba dvacítka neobsazených exekutorských úřadů. "Pokud by se v důsledku neutěšené ekonomické situace musely zavírat další, bude to znamenat, že stovky spisů, běžících věcí nebude mít kdo administrovat, a přinese to komplikace především dlužníkům," varovala. Dodala, že pro stát exekutoři představují bezplatnou a efektivní službu, protože náklady na vymáhání pohledávek nese dlužník.