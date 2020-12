Ewa Farna mapuje svoji kariéru výběrem hitů Singles & Specials

Praha - Zpěvačka Ewa Farna mapuje svoji dosavadní kariéru výběrem hitů Singles & Specials. Dvojalbum pro ni znamená poohlédnutí za čtrnácti lety zpívání a natáčení. První deska Singles obsahuje hity od Měls mě vůbec rád, Vánoce na míru nebo duet s Davidem Stypkou Dobré ráno milá. Na druhé fanoušci najdou záznam z živých vystoupení i spolupráce s různými hosty. ČTK o tom za vydavatelství Universal Music informovala Štěpánka Batíková.

"Pro mě je to poohlédnutí asi jako bych si otevřela svůj deníček. Když jsem nazpívala první singl Měls mě vůbec rád bylo mi dvanáct let, dnes mám vlastní rodinu, je mi sedmadvacet a vydávám v podstatě bestofku... Je to krásný pocit," uvedla Farna.

Vedle svých hitů nabízí Farna na výběru písně v polštině a duety s Danem Bártou nebo Majkem Spiritem. Nechybí ani aktuální píseň Zuzany Navarové a skupiny Nerez s názvem Kočky v novém aranžmá Petra Kovaříka. V ní se Farna spojila na projektu Folk Swings s Vojtěchem Dykem. Skladba vznikla pod taktovkou producenta desky a lídra kapely B-Side Band Josefa Buchty. "Vojta je neskutečný zpěvák, ovládá svůj hlas neuvěřitelným způsobem. A tak, když jsem dostala nabídku od B-Side Bandu si zazpívat s tolika hudebníky a Vojtou k tomu, byla jsem poctěna," podotkla Farna.

Zpěvačka polského původu narozená v Třinci debutové album s hitem Měls mě vůbec rád? vydala v roce 2006. "Za největší úspěch své kariéry považuji právě to, že trvá deset let. Že první soudy o mě jako o 'rychlokvašce' byly odbourány. I kdybych teď skončila, myslím, že taková doba v jakékoli branži není zanedbatelná věc," řekla o deset let později.

První dekádu jejího působení na popové scéně mapuje dokument Ewa Farna 10: Neznámá známá od režiséra Martina Linharta, který ukazuje nejen aplaus na jevišti, ale také dřinu a slzy, které stojí za úspěchem mladé zpěvačky. Film, v němž se prolíná čeština s polštinou, ukazuje provázanost zpěvačky s hudební scénou v Polsku. V polštině v něm o své dceři hovoří rodiče i její učitelé. Archivní záběry ukazují Farnou jako nervózní dívku s rovnátky, která se stala objevem roku v anketě Český slavík, dále úspěch v Polsku, kde prorazila s písní Cicho, i marný boj s bulvárními médii, která se více zajímají o kila navíc než o hudební tvorbu zpěvačky. Podle ní je "bulvár daň ze slávy" a neváhá si ze sebe sama dělat legraci ve videoklipu Boky jako skříň.