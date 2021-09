Evropští lídři vyjadřují výhrady k vládě Tálibánu, Peking reaguje pozitivněji

Brusel/Peking - Prozatímní afghánská vláda jmenovaná v úterý radikálním hnutím Tálibán podle Evropské unie není "inkluzivní" a neodráží etnickou a náboženskou různorodost afghánské populace. Výhrady k novému kabinetu, který je tvořen pouze muži včetně lídrů Tálibánu z 90. let, dnes odděleně vyjádřili i představitelé vlád Německa, Francie a Británie. Z Číny a Japonska přišla méně kritická prohlášení, přičemž Peking označil nástup nové vlády za konec "anarchie".

Zástupci 20 zemí světa dnes měli na programu virtuální schůzku k vývoji v Afghánistánu, které se účastnil mimo i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Pákistán zase zorganizoval jednání ministrů zahraničí zemí sousedících s Afghánistánem, zatímco za Brusel se k věci vyjádřil místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.

"Velmi, velmi pozorně sledujeme, jak se nová vláda chová, než začneme konat," řekl Šefčovič novinářům po setkání eurokomisařů. EU zároveň podle agentury AFP a zpravodajské společnosti BBC dala najevo, že podle ní Tálibán nedodržel slib sestavit "inkluzivní a reprezentativní" vládu. Takový krok byl přitom "jednou z pěti podmínek" pro případné uznání legitimity nového režimu.

Tálibán v úterý oznámil složení dočasné vlády více než tři týdny poté, co se za odchodu zahraničních vojsk zmocnil kontroly nad Afghánistánem po rychlém kolapsu Západem podporované vlády. V prozatímním kabinetu není žádná žena, naopak jsou v něm představitelé "staré gardy" Tálibánu, který v Afghánistánu mezi lety 1996 až 2001 nastolil represivní režim. Vícero členů figuruje na sankčních seznamech OSN, včetně nového premiéra Muhammada Hasana Achunda.

Po úterní negativní reakci Washingtonu dnes přišla i kritika od evropských vlád. "Oznámení přechodné vlády bez účasti jiných skupin (než Tálibánu) a včerejší (úterní) násilí proti demonstrantům a novinářům v Kábulu nejsou signály, které by dávaly důvod k optimismu," citovala agentura Reuters německého ministra zahraničí Heiko Maase.

Mluvčí britského premiéra Borise Johnsona zase uvedl, že Británie by v čele Afghánistánu chtěla vidět "různorodou skupinu", jejímž cílem je pracovat na splnění slibů formulovaných Tálibánem. "A to není to, co jsme viděli," dodal mluvčí. Francouzské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení uvedlo, že "činy nejsou v souladu se slovy" a že výzvy mezinárodního společenství nebyly vyslyšeny.

O poznání méně kritická byla reakce Pekingu. "Tímto končí více než tři týdny anarchie v Afghánistánu, je to důležitá etapa pro obnovení pořádku v zemi a pro její rekonstrukci," citovala AFP prohlášení čínské diplomacie. "Doufáme, že nové afghánské úřady budou široce naslouchat lidem všech ras a skupin, aby naplnily touhy svého vlastního obyvatelstva a očekávání mezinárodního společenství," uvedl dále mluvčí ministerstva zahraničí.

Peking zároveň prohlásil, že na Spojených státech a na jejich spojencích leží více než na ostatních zemích zodpovědnost za ekonomickou a humanitární pomoc Afghánistánu. V zemi po návratu Tálibánu k moci hrozí kolaps základních služeb i nedostatek potravin, uvedla v úterý OSN. Za EU dnes řekl eurokomisař Šefčovič, že sedmadvacítka je připravena dále nabízet humanitární pomoc, ovšem dlouhodobá podpora se bude odvíjet od toho, jak bude Tálibán ctít základní svobody.