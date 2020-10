Evropské země zpřísňují opatření proti koronaviru

Brusel - Slovinsko kvůli rapidně rostoucímu počtu nových případů nákazy koronavirem znovu zpřísní pravidla. Od soboty tak v zemi zůstane zavřená většina obchodů, ale také služby, hotely či školky. Polský premiér Mateusz Morawiecki dnes oznámil nová opatření proti šíření nákazy, která začnou platit v sobotu. Opatření se zpřísnila v severoanglickém městě Manchesteru, Wales čeká uzávěra.

Denní nárůst případů koronaviru v Evropě poprvé překonal 200.000

Počet nově potvrzených případů koronaviru v Evropě se za uplynulých deset dní více než zdvojnásobil. Ve čtvrtek denní nárůst nově infikovaných vůbec poprvé překonal hranici 200.000. S odvoláním na své propočty to dnes napsala agentura Reuters.

Od začátku pandemie se podle propočtů Reuters nákaza koronavirem v Evropě potvrdila u zhruba 7,8 milionu lidí, z nichž asi 247.000 zemřelo. Denní bilance nově infikovaných v evropských zemích překonala hranici 100.000 12. října.

Ve středu byl v Česku zaznamenán nejvyšší počet úmrtí nakažených lidí za den, a to 108. Zároveň byl rekordní i počet potvrzených případů covidu-19 - téměř 15.000.

Rekordní denní přírůstky nakažených ve čtvrtek hlásily také Itálie, Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko či Bosna.

Evropa jako region nyní podle Reuters dohromady hlásí vyšší denní nárůsty nakažených než Indie, Brazílie a USA dohromady. Evropské země však zároveň provádí mnohem více testů než při první vlně na jaře.

Globálně se nákaza koronavirem dosud potvrdila u zhruba 41,4 milionu lidí. Zhruba 1,1 milionu lidí s onemocněním covid-19 zemřelo.

Podle propočtů Reuters byl ve středu ve světě zaznamenán nejvyšší denní nárůst nakažených od začátku pandemie- 422.835. Aktuálně Evropa podle agentury eviduje skoro 19 procent z globálního počtu nakažených a zhruba 22 procent z celkového světového počtu úmrtí s covidem-19.

Německo ohlásilo za den více než 11.000 nakažených a 49 mrtvých

Německo zaznamenalo za minulých 24 hodin 11.242 nových nakažených koronavirem, což je jenom o 45 méně než předchozí den. Uvádí to statistika Institutu Roberta Kocha (RKI). Podle ministra zdravotnictví Jense Spahna, který se sám virem SARS-CoV-2 nakazil, bude vakcína proti covidu-19 k dispozici v prvních měsících příštího roku.

S aktuálním přírůstkem stoupl počet potvrzených nákaz koronavirem v Německu na 403.291. Mrtvých má země s 83 miliony obyvatel od začátku epidemie 9954, za minulý den do této statistiky přibylo podle RKI 49 zemřelých. Viru SARS-CoV-2 se už zbavilo asi 310.200 lidí.

Německo na začátku podzimu nemělo tak rychlý nástup nových případů jako jiné země, ale tento týden počet nakažených skokově stoupl z původních hodnot kolem 7600 na nynějších více než 11.000. Epidemiologové už upozornili, že se virus může v zemi začít šířit nekontrolovaně.

RKI už také rozšiřuje seznam zemí považovaných za rizikové. Od soboty na něm bude celé Polsko, Švýcarsko, Irsko, Británie a Lichtenštejnsko. Z Rakouska nebude na seznamu již jen spolková země Korutany a přibudou regiony několika dalších států. Česko je na tomto seznamu od září a v Bavorsku dnes začíná platit povinnost testování lidí dojíždějících za prací či do školy z rizikových oblastí, tedy i z České republiky.

Ministr zdravotnictví Spahn dnes v rozhovoru s časopisem Der Spiegel uvedl, že podle něj bude možné nechat se proti covidu-19 očkovat už v prvních měsících příštího roku. Nejdříve vakcínu dostanou zdravotníci. Velká část Němců, kteří ji budou chtít, by mohla vakcínu dostat nejpozději sedm měsíců od zahájení očkovací akce. Povinné očkování podle Spahna v Německu plánované není.

Časopisu Spahn rovněž řekl, že má Německo objednáno "výrazně více" dávek vakcíny, než bude zřejmě potřebovat. Přebytky by mohlo prodat či darovat chudším zemím.

Podle bulvárního listu Bild by po celém Německu mělo vzniknout 60 očkovacích center. Adresy k doručení očkovací látky mají spolkové země dodat ministerstvu zdravotnictví ještě letos - do 10. listopadu. Spahn už dříve řekl, že by se očkovat mohlo například na výstavištích nebo v jiných velkých halách, které budou mít chladicí zařízení k uskladnění vakcíny.

Tento týden Spahn oznámil, že se sám nakazil koronavirem. Jeho mluvčí dnes uvedl, že test měl pozitivní i ministrův manžel Daniel Funke. Zatímco Spahn má příznaky nachlazení, jeho partner žádné symptomy nákazy nevykazuje. Pozitivní test nemá zatím žádný z členů vlády, kteří přišli s ministrem zdravotnictví v posledních dnech do kontaktu.

V Polsku opět rekord, vláda zpřísňuje opatření proti koronaviru

Polsko hlásí nejvyšší denní přírůstek nákazy koronavirem od začátku pandemie, za poslední den se tam virus prokázal u dalších 13.632 lidí. Informovala o tom dnes agentura PAP s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví. Premiér Mateusz Morawiecki dnes oznámil nová opatření proti šíření nákazy, která začnou platit v sobotu.

Zavřené tak na příští dva týdny zůstanou bary a restaurace, s výjimkou zařízení, kde si je možné jídlo odnést sebou. Společně se bude moci setkat nejvýše pět lidí. Děti budou smět chodit ven pouze mezi 8:00 hodinou ranní a 16:00 hodinou odpolední, a to pouze v doprovodu dospělého, přiblížila restrikce agentura PAP. Děti od čtvrtých tříd výše se budou muset učit dálkově.

Polský předseda vlády rovněž vyzval seniory starší 70ti let, aby zůstali doma, upozornila agentura Reuters.

Pokud nová přísnější opatření nezaberou, vláda nevyloučila celostátní karanténu včetně uzavření hranic a omezení pohybu obyvatel země.

V souvislosti s onemocněním covid-19 zemřelo v Polsku za 24 hodin dalších 153 lidí, což je méně než údaj za předešlý den, kdy s nákazou zemřelo 168 lidí, tedy dosud vůbec nejvíce za 24 hodin.

Polsko, kde žije 37 milionů lidí, zaznamenalo první případ koronaviru v na svém území 4. března. Od té doby se tam infikovalo už 228.318 lidí, z nichž 4.172 zemřelo.

Polské vládě, která relativně dobře zvládla boj s první vlnou pandemie na jaře, se v posledních týdnech nedaří zastavit šíření nákazy, což přetěžuje zdravotnický systém, napsala už dříve agentura Reuters. Opozice a lékaři kabinet kritizují, že v létě propásl šanci připravit se na druhou vlnu epidemie.

V Manchesteru se zpřísnila opatření, Wales čeká uzávěra

Dalších šest milionů Britů se bude muset ode dneška řídit přísnějšími pravidly v boji s šířením koronaviru. V severoanglickém městě Manchesteru a jeho okolí začaly platit nové restrikce už o půlnoci, Wales zahájí dnes večer více než dvoutýdenní plošnou karanténu, informovala britská média.

V metropolitní oblasti Manchesteru, který se dnes přesunul do nejvyšší kategorie britského výstražného systému, žije 2,8 milionu lidí. Zástupci regionu dlouho odmítali přijmout přísnější opatření, ústřední vláda premiéra Borise Johnsona jim je proto nakonec nařídila.

Kromě oblasti Manchesteru se do nejvyšší kategorie varovného systému už dříve dostal Liverpool a okolí či hrabství Lancashire. V regionech spadajících do třetího stupně musí například zavřít hospody a bary, které neprodávají "vydatné jídlo". Zavřená musí být také kasina či sázkové kanceláře. Omezené je shromažďování. Do postižených oblastí by lidé neměli přijíždět, ani z nich odjíždět.

V 18:00 místního času (19:00 SELČ) začne plošná karanténa ve Walesu, který má zhruba 3,1 milionu obyvatel. Trvat bude až do 9. listopadu. Zavřít se budou muset restaurace, hospody a další podniky vyjma těch, které jsou pro fungování země nezbytné. Do práce budou moci jen zaměstnanci klíčových oborů, například zdravotníci, policisté či hasiči. Uzavřít se budou muset i kostely a další modlitebny. Nižší stupně základních škol se otevřou po dvou týdnech.

V sobotu přejde do třetí kategorie restrikcí i severoanglické hrabství South Yorkshire, a celkem se tak bude muset v Británii s 67 miliony obyvatel nejpřísnějšími pravidly řídit přes sedm milionů lidí. Vláda premiéra Johnsona chce navíc jednat o přeřazení do nejvyšší kategorie i se zástupci Nottinghamu, Warringtonu a hrabství West Yorkshire.

Vlastní výstražný systém spojený s restrikcemi chce zveřejnit také Skotsko. V platnost má vstoupit 2. listopadu. Podle místní premiérky Nicoly Sturgeonové bude zhruba odpovídat anglickému systému, nebude mít ale tři, nýbrž pět stupňů. Nejvyšším z nich bude plošná uzávěra.

Jednotlivé části Spojeného království - Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko - si určují vlastní pravidla v boji s koronavirem, přičemž ve zdaleka nejlidnatější Anglii rozhoduje ústřední vláda v Londýně. V Británii se nákaza virem SARS-CoV-2 potvrdila už u více než 810.000 lidí. S covidem-19 zemřelo podle vládní statistiky přes 44.000 infikovaných.

Madridský region oznámil omezení nočního shlukování lidí

Madridský region vyhlásil od soboty zákaz nočního shlukování osob, které nežijí v jedné domácnosti, a od pondělí omezí pohyb lidí ve zdravotnických zónách s nejhorší epidemickou situací. Informoval o tom deník El País. La Rioja se dnes stala po Navaře druhým španělským regionem, který se uzavřel pro nenutné cestování. Takové uzavírky platí i v některých španělských městech. Některé španělské regiony zvažují vyhlásit noční zákazy vycházení.

Vedení madridského regionu, který je v zemi nejhůře postižen nemocí covid-19, dnes oznámilo nová opatření, protože v sobotu odpoledne tam končí nouzový stav vyhlášený španělskou vládou před dvěma týdny. Cílem nouzového stavu v madridském regionu bylo uzavřít pro nenutné cesty devět měst s nejhorší epidemickou situací, včetně metropole.

Od noci ze soboty na neděli se nebudou smět obyvatelé madridského regionu shlukovat na veřejnosti ani v soukromí mezi půlnocí a šestou ráno, pokud nežijí v jedné domácnosti. V noci se také v regionu uzavřou parky a obchody, které neprodávají základní zboží, musí zavřít v deset večer.

Španělská vláda ve čtvrtek nerozhodla o vyhlášení nočního zákazu vycházení v celé zemi, ač většina autonomních regionů s ním souhlasí. Nejasné je zatím, zda by se kvůli tomu měl vyhlásit i nouzový stav. Španělská vláda si nechala k tomu vypracovat právní analýzu. Kastilie-León a Valencie ale už oznámily, že noční zákaz vycházení vyhlásí, a Andalusie to udělala od nadcházející neděle jen pro město Granada.

Nouzový stav, který platil v celém Španělsku od poloviny března do června, může vláda vyhlásit jen na dva týdny. Prodloužení už musí schvalovat poslanci.

Španělská vláda se ve čtvrtek s autonomními regiony také dohodla na takzvaném semaforu, který stanoví čtyři stupně epidemické situace (nízký, střední, vysoký a extrémně vysoký; podle nových nákaz za dva týdny na počet obyvatel) a k nim příslušná opatření. Nejvyšší stupeň mimo jiné předpokládá i zákaz jídla a pití na veřejnosti, nelze-li dodržet bezpečnou vzdálenost. Cílem tohoto opatření je zamezit piknikům, na nichž se koronavirus hojně šíří.

Španělsko zaznamenalo ve čtvrtek nový rekordní přírůstek případů - 20.986, z toho na 8000 bylo diagnostikováno za posledních 24 hodin, zbytek tvoří dopočty z předchozích dnů. Ve středu tato země se 47 miliony obyvatel překročila milion případů nákazy registrovaných od počátku pandemie a je tak sedmou na světě podle srovnání americké Univerzity Johnse Hopkinse.

Slovinsko kvůli koronaviru zavírá obchody, hotely a školky

Slovinsko kvůli rapidně rostoucímu počtu nových případů nákazy koronavirem znovu zpřísní pravidla. Od soboty tak v zemi zůstane zavřená většina obchodů, ale také služby, hotely či školky. Oznámil to premiér Janez Janša, podle nějž mají opatření zůstat v platnosti týden a poté vláda rozhodne, zda je prodlouží nebo zmírní. Informovala o tom dnes agentura DPA.

Janša nová omezení oznámil po čtvrtečním zasedání vlády. Ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že za 24 hodin se virem SARS-CoV-2 nově nakazilo 1663 lidí, nejvíce od začátku epidemie. Ještě před týdnem byla denní bilance infikovaných zhruba poloviční.

Dvoumilionové Slovinsko vyhlásilo v neděli stav pandemické nouze a od úterý platí zákaz nočního vycházení od 21:00 do 6:00 u zákaz cest mezi jednotlivými regiony. Ve čtvrtek se zavřela kina a kulturní instituce.

Od soboty se zavřou na týden obchody, ale s několika výjimkami. Dál budou fungovat prodejny potravin, lékárny, zverimexy či stavebniny. Restaurace nebudou smět obsluhovat hosty ani na venkovních zahrádkách a jídlo mohou prodávat jen s sebou. Mimo provoz budou i kadeřnictví či kosmetické salony, zavřou se rovněž internáty a školky. Školy v zemi už dříve přešly na dálkové vyučování.