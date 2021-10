Evropské setkání mládeže 2021: utváření budoucnosti Evropy

Ve dnech 8. a 9. října se ve Štrasburku setká 3000 až 4000 mladých lidí, aby se osobně nebo virtuálně podělili o svoje názory a zapojili se do diskuse o budoucnosti Evropy.

Evropské setkání mládeže (EYE) 2021 s mottem „Budoucnost máte ve svých rukou“ nabídne desítky aktivit, debat a workshopů, sportovních akcí, uměleckých představení i koncertů.

On-line aktivity budou zahájeny v pondělí 4. října. V pátek 8. října a v sobotu 9. října se těžiště akce přesune do budovy Evropského parlamentu (EP) ve Štrasburku a jejího bezprostředního okolí. Očekává se, že tři až čtyři tisíce osob se zúčastní osobně ve Štrasburku, ostatní budou mít možnost akci sledovat on-line na platformě EYE 2021. Setkání tak poprvé probíhá hybridní formou. Loňský ročník se kvůli pandemii mohl konat jen na dálku.

Zelená budoucnost Evropy

Diskuse se zaměří zejména na životní prostředí a změnu klimatu, o kterých se bude v listopadu jednat na konferenci COP26.

Setkání bude zahájeno v jednacím sále europarlamentu v pátek v 10 hodin. Poté budou následovat diskuse u kulatého stolu, na kterých se účastníci setkají s aktivisty, influencery a předními politickými představiteli EP. Diskuse budou probíhat v prostorách před budovou parlamentu i on-line. Účastníci budou mít možnost hovořit s komisaři, poslanci Evropského parlamentu a odborníky o mnoha tématech: digitální demokracii, boji proti diskriminaci, budoucnosti trhu práce po pandemii covid-19, Zelené dohodě pro Evropu, sociální nerovnosti či nadcházející konferenci COP26.

Dalšími důležitými body na programu jsou zahraniční věci, lidská práva a hodnoty. Účastníci budou mít příležitost setkat se se Svjatlanou Cichanouskou, představitelkou běloruské demokratické opozice a spoludržitelkou Sacharovovy ceny za rok 2020, a s ukrajinským filmovým režisérem Olehem Sencovem, který Sacharovovu cenu získal v roce 2018.

Hlavní závěry dvoudenních diskusí budou představeny na slavnostním zakončení v sobotu v 17 hodin. Další podrobnosti o harmonogramu, řečnících a aktivitách (včetně dvou koncertů pod širým nebem v pátek a v sobotu večer) naleznete v programu setkání.

Výsledky diskusí

Akcí EYE2021 se završí konzultace Evropského parlamentu s mladými lidmi v rámci Konference o budoucnosti Evropy. Ve spolupráci s celoevropskými organizacemi mládeže jsou náměty mladých lidí k budoucnosti Evropy od května 2021 shromažďovány na platformě youthideas.eu. Účastníci EYE2021 se budou těmito náměty zabývat v tvůrčích workshopech. Po veřejném hlasování organizovaném v průběhu EYE2021 budou návrhy konsolidovány do zprávy, která bude představena členům konference a stane se základem pro její politickou rozpravu.

Rychlý průzkum Eurobarometru

Mezi priority Evropanů ve věku 16 až 30 let patří boj proti chudobě a nerovnosti (43 %), boj proti změně klimatu a ochrana životního prostředí (39 %) a boj proti nezaměstnanosti nebo nedostatku pracovních míst (37 %). Vyplývá to z rychlého průzkumu Eurobarometru, který byl proveden na vzorku 18.000 mladých lidí ze všech 27 členských států EU v červnu 2021. Až 85 % mladých lidí alespoň občas diskutuje o politice s přáteli a příbuznými a téměř polovina (46 %) se zúčastnila posledních místních, celostátních nebo evropských voleb.

Jak se zúčastnit a kde akci sledovat

Evropské setkání mládeže je určeno lidem ve věku od 16 do 30 let. Přivítá účastníky z různých prostředí, bez ohledu na to, zda studují, pracují, či jsou členy mládežnických organizací. Účastnit se mohou jednotlivci i skupiny přátel. Akce bude možné sledovat on-line na platformě EYE2021, kde naleznete také program on-line akcí a akcí na místě.