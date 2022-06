Evropské akcie se propadly na nejnížší úroveň od loňského února

Londýn/Frankfurt - Evropské akcie dnes výrazně oslabují. K jejich poklesu přispělo překvapivé zvýšení úrokových sazeb ve Švýcarsku, které posílilo obavy z negativních dopadů rostoucí inflace na světovou ekonomiku. Panevropský akciový index STOXX Europe 600 dnes přechodně sestoupil nejníže od loňského února, krátce před 13:00 SELČ ztrácel 2,2 procenta zhruba na 404 bodů.

Švýcarská centrální banka dnes v reakci na rostoucí inflační tlaky zvýšila svou hlavní úrokovou sazbu na minus 0,25 procenta z dosavadních minus 0,75 procenta. Ke zvýšení sazby přikročila poprvé za 15 let.

"Panuje zde velká nervozita," uvedl analytik Giuseppe Sersale ze společnosti Anthilia. "Je velmi málo důvodů k radosti," dodal. Po překvapivém zvýšení úroků ve Švýcarsku se podle něj investoři obávají zpřísňování měnové politiky v dalších zemích.

Ve středu v rámci boje proti inflaci znovu zpřísnila měnovou politiku americká centrální banka (Fed), která zvýšila svůj základní úrok o 0,75 procentního bodu do pásma 1,50 až 1,75 procenta. To představuje nejvýraznější zvýšení za téměř 30 let. Evropská centrální banka (ECB) minulý týden signalizovala, že zahájí zvyšování úrokových sazeb v červenci.

Pod zvýšený tlak se dnes dostaly akcie maloobchodních společností. Britský internetový prodejce módy ASOS totiž varoval, že rostoucí inflace ovlivňuje nákupní zvyklosti zákazníků. Akcie firmy ASOS krátce před 13:00 SELČ ztrácely přes 26 procent.

Hlavní index frankfurtské akciové burzy DAX ve stejnou dobu odepisoval 2,9 procenta. Index švýcarských akcií SMI vykazoval pokles přibližně o tři procenta, index londýnské akciové burzy FTSE 100 ztrácel 2,6 procenta.